Clint Eastwood si è davvero ritirato? Suo figlio Scott rompe il silenzio e riapre il caso: "Mio padre non l'ha mai detto"

Pubblicazione: 11 giugno alle 08:15

La leggenda di Hollywood Clint Eastwood ha appeso definitivamente il cappello al chiodo? La domanda che da settimane tiene col fiato sospeso appassionati di cinema e addetti ai lavori ha trovato una risposta apparentemente chiara all'inizio di giugno, quando Kyle Eastwood, figlio del regista e affermato musicista jazz, ha dichiarato durante un concerto ad Amiens, in Francia, che suo padre si è ritirato dalle scene. Ma adesso arriva una smentita inaspettata dall'altro figlio, Scott Eastwood, che getta nuova incertezza sulla questione.

In un'intervista per promuovere il suo nuovo film bellicoè stato chiamato a chiarire le dichiarazioni del fratello Kyle. La sua risposta ha sorpreso molti: non ha mai sentito dalla bocca del padre alcuna conferma ufficiale di un ritiro. "Non l'ho sentito dire direttamente da lui", ha affermato Scott con tono pacato ma fermo. "Non so cosa significhi. La sua carriera in generale è stata qualcosa da ammirare, qualcosa da cui trarre ispirazione, e continua a ispirarmi". La confusione nasce dalle parole pronunciate da Kyle Eastwood davanti al pubblico francese appena pochi giorni prima. "Ho molti ricordi affettuosi del lavoro con lui. Ora è in pensione, ha 95 anni", aveva detto il musicista, riferendosi all'età che il padre aveva al momento della dichiarazione, prima di compiere 96 anni lo scorso 31 maggio.

"Ma sono stato molto fortunato a poter lavorare con lui in diversi film. È stata una grande esperienza per me", aggiunse in quell'occasione. La questione del ritiro di Clint Eastwood era già nell'aria da quando Juror No. 2, uscito nel 2024, era stato presentato come il suo ultimo film. Il thriller giudiziario, che ha ricevuto ampi consensi dalla critica, sembrava costituire il canto del cigno perfetto per una carriera lunga oltre sei decenni. Eppure, il diretto interessato non ha mai rilasciato una dichiarazione ufficiale in merito, alimentando speculazioni e voci contrastanti.

Clint Eastwood in Gran Torino, fonte: Warner Bros.

In attesa di capire cosa ne sarà del futuro lavorativo di Eastwood, ricordiamo che l'attore è emerso come star internazionale grazie alla trilogia del dollaro di Sergio Leone negli anni Sessanta, dove il suo "Uomo senza nome" ha ridefinito il genere western. Il nostro ha vinto Oscar per Miglior Film e Miglior Regia per Gli spietati nel 1992 e Million Dollar Baby nel 2004, ricevendo anche nomination come Miglior Attore. La sua filmografia da regista conta decine di titoli che spaziano dal western al thriller, dal dramma biografico al film di guerra.

Tra questi ultimi, Eastwood ha firmato opere significative come, entrambi del 2006, due prospettive complementari sulla battaglia di Iwo Jima che dimostrano la sua capacità di esplorare la complessità morale dei conflitti. Scott Eastwood ha seguito le orme paterne non solo nella recitazione, ma anche nella predilezione per i film bellici. Dopo aver recitato in alcuni lavori diretti dal padre, tra cui, si è costruito una carriera autonoma con ruoli in produzioni come Fury, Suicide Squad, Fast and Furious 8 e Pacific Rim - La rivolta. Il suo ultimo progetto, Lucky Strike, ambientato durante la Battaglia delle Ardenne nella Seconda Guerra Mondiale, uscirà nelle sale americane il 26 giugno.

Comunque la differenza di vedute tra i due fratelli Eastwood solleva interrogativi interessanti. È possibile che Kyle abbia interpretato i segnali del padre in un modo, mentre Scott mantiene una posizione più cauta? Oppure i due fratelli hanno semplicemente interpretato in modo diverso la situazione? In assenza di una dichiarazione diretta da parte di Clint Eastwood, non sappiamo quale sia la verità. Quel che è certo è che a 96 anni compiuti, Eastwood rappresenta un'anomalia straordinaria nel panorama hollywoodiano.

Se Juror No. 2 dovesse davvero rivelarsi il suo ultimo film, sarebbe una conclusione appropriata per un maestro del racconto cinematografico. Ma dopo le dichiarazioni di Kyle Eastwood, le parole di Scott Eastwood lasciano aperta una porta, per quanto piccola. E forse l'iconico Clint ha ancora qualcosa da dire, qualche storia da raccontare. O forse sta semplicemente godendosi un meritato riposo dopo una vita trascorsa a inseguire inquadrature perfette e narrazioni potenti