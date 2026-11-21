Pubblicazione: 21 novembre alle 10:16

Undici milioni e mezzo di dollari per una casa che, nella memoria degli spettatori, appartiene ancora a Holly Golightly. La townhouse al 169 East 71st Street, a Manhattan, è stata venduta dopo essere diventata uno degli indirizzi più riconoscibili legati alla storia del cinema. La sua facciata color crema e il portone azzurro sono entrati nell'immaginario collettivo grazie a Colazione da Tiffany, la commedia del 1961 con Audrey Hepburn. Chi ha acquistato l'immobile non si è portato a casa l'appartamento visto sul grande schermo, ma una residenza storica completamente diversa, rinnovata per rispondere alle esigenze della vita contemporanea.

Dietro quella facciata si nasconde un edificio con oltre 150 anni di storia. Progettato da John Sexton e realizzato nel 1866, presenta le caratteristiche dello stile Italianate, molto diffuso nelle abitazioni newyorkesi dell'Ottocento. La townhouse fu inizialmente abitata da Joseph Cremin e dai suoi familiari, per poi restare legata alla stessa discendenza per diverse generazioni. Nel 1947 la struttura cambiò organizzazione, venendo trasformata in due unità abitative separate.

Una precisazione è fondamentale per comprendere il rapporto tra la residenza e il film di Blake Edwards, nessuna delle scene ambientate nell'appartamento di Holly venne girata negli interni originali. Gli spazi domestici, compreso il celebre divano ricavato da una vasca da bagno, furono allestiti negli studios Paramount in California. Anche la sequenza sulla scala antincendio, con Audrey Hepburn che interpreta Moon River insieme alla chitarra e al suo Gatto, appartiene alla ricostruzione cinematografica. La casa di Manhattan ha prestato al film soltanto il proprio volto esterno, diventando comunque un simbolo riconoscibile quanto gli stessi protagonisti.

Il precedente proprietario aveva rilevato la townhouse nel 2015 per 7,4 milioni di dollari, attraverso una società, e successivamente aveva investito in un intervento di ristrutturazione. Nel maggio 2025 la proprietà era stata proposta sul mercato a 15 milioni, cifra scesa a 12,5 milioni nell'ottobre successivo. L'accordo finale è stato raggiunto per 11,5 milioni di dollari. L'abitazione si estende su cinque piani e misura circa 415 metri quadrati, dispone di quattro camere da letto, quattro bagni completi e tre di servizio. Gli ambienti conservano dettagli architettonici d'epoca, tra cui caminetti e boiserie, accostati a pavimenti in rovere bianco ed ebano e a una cucina con una grande isola in marmo Calacatta Gold.

All'esterno trovano posto terrazze panoramiche e un giardino privato lungo circa nove metri, al quale si affaccia anche la terrazza della suite padronale. Caroline Bass, agente del gruppo Corcoran che ha curato la commercializzazione, ha apprezzato il risultato dei lavori, evidenziando il contributo del precedente proprietario.e una nuova organizzazione degli ambienti.

Il destino della townhouse dimostra quanto un luogo possa acquistare valore anche attraverso una storia che non gli appartiene materialmente. Gli interni di Holly Golightly erano scenografie, ma la facciata è rimasta quella di East 71st Street, trasformandosi in una tappa simbolica per chi ama il film. A rendere immortale la pellicola hanno contribuito anche l'eleganza di Audrey Hepburn, il celebre abito nero firmato Givenchy e le note di Moon River, composta da Henry Mancini su testo di Johnny Mercer. Oggi la residenza ha un nuovo proprietario e un volto rinnovato, ma continua a essere associata a una delle protagoniste più amate della commedia americana.