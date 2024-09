Steven Spielberg sceglie Colman Domingo per il suo prossimo film: tutti i nomi del cast

Redattrice per badtaste, illustratrice e concept artist.

Pubblicazione: 17 settembre alle 13:30

Un altro nome di spicco si aggiunge al cast del film senza titolo di Steven Spielberg. Deadline riporta infatti che il candidato Premio Oscar, Colman Domingo, è in trattative per fare il suo ingresso nel prossimo progetto del regista, il primo da The Fabelmans uscito nel 2022.

Il regista sta assemblando un cast di tutto rispetto visto che oltre a Domingo troveremo sul grande schermo anche Emily Blunt, Colin Firth e Eve Hewson.

Un film misterioso

Il prossimo film di Spielberg, ancora senza nome, uscirà a maggio 2026 e, anche se ancora non si hanno informazioni ufficiali a riguardo, si vocifera che si tratti proprio del film sugli UFO di cui si era già parlato qualche tempo fa.

Alla sceneggiatura lo storico collaboratore di Spielberg, David Koepp (Jurassic Park, Il mondo perduto, La guerra dei mondi, Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo) mentre la produzione sarà in casa Amblin e Universal.