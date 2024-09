I Goonies: Martha Plimpton conferma che il sequel non è attualmente in sviluppo

L'attrice Martha Plimpton ha di recente utilizzato il suo profilo Instagram per smentire un rumour che vedeva in sviluppo un sequel di I Goonies, cult firmato da Richard Donner.

Gente, non c'è nessuna sceneggiatura de I Goonies 2, non c'è nessuno "collegato al progetto". Spielberg non sta per dirigerlo, non è reale.