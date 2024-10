Il colpo di scena di Secret Invasion darà i suoi frutti? Dipende da Armor Wars, secondo Don Cheadle: "Se lo gireremo"

Pubblicazione: 14 ottobre alle 18:03

Nel corso della serie Marvel Secret Invasion abbiamo scoperto che il colonnello Rhodey Rhodes interpretato da Don Cheadle non era altro che uno Skrull che aveva preso le sue sembianze.

Il regista aveva poi confermato che il personaggio era stato sostituito già ai tempi di, il che creava potenziali conflitti con le altre apparizioni del migliore amico di Tony Stark, tra cui

Ad oggi la rivelazione non ha ancora avuto un seguito, come discusso dall'attore durante una recente intervista, anche perché è ancora incerto il destino di Armor Wars. Quella che doveva essere una serie di Disney+ era poi stata convertita a film, ma i Marvel Studios non hanno più condiviso aggiornamenti in proposito.

"Guardate, non c'è stata alcuna imposizione" ha spiegato Cheadle sulla decisione di rendere Rhodey uno Skrull, "è stata più una richiesta. Mi hanno chiesto cosa ne pensassi e basta, doveva servire a spianare la strada al progetto successivo. Perciò se questo progetto lo gireremo, e mostrerà le altre cose che dovevano succedere, sarà un conto. In caso contrato, ne riparleremo e dirò la mia!".

Sul film, in generale, ha aggiunto:

Scopritelo voi e fatemi sapere! [...] Non lo so, non sono certo di come stiano andando le cose. So che ci sono stati tanti cambiamenti, perciò vedremo cosa succederà.