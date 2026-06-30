Comcast prepara nuove acquisizioni? La risposta arriva con lo spin-off di NBCUniversal e Sky

Pubblicazione: 30 giugno alle 08:30

Dopo quindici anni di matrimonio corporativo, Comcast ha annunciato una delle più significative ristrutturazioni della sua storia: NBCUniversal e Sky verranno scorporate dall'impero del cavo e della banda larga, dando vita a un'entità completamente indipendente. Una decisione che ha fatto balzare le azioni del 9% in una sola mattinata, ma che solleva una domanda cruciale: cosa è cambiato rispetto alla visione strategica che ha guidato l'azienda per oltre un decennio?

La risposta è arrivata direttamente dalla bocca dei vertici, con, co-CEO di Comcast destinato a guidare la nuova NBCUniversal post-separazione, che ha scelto parole decisamene chiare durante la chiamata con gli analisti di Wall Street: "Abbiamo semplicemente cambiato idea". Niente giri di parole, niente eufemismi manageriali. Solo l'ammissione che ciò che un tempo sembrava la strategia vincente ora appare come un freno alla crescita.

Il contesto industriale è mutato in modo radicale, visto che sia il panorama dei media che quello delle telecomunicazioni sono diventati arene sempre più competitive, con un ritmo di trasformazione che accelera invece di rallentare. Cavanagh, che è entrato in Comcast nel 2015 come CFO, ha tracciato l'evoluzione del pensiero aziendale:

"In passato credevamo che scala e diversificazione giustificassero l'operare come un'unica compagnia. Ora siamo giunti alla conclusione che il successo futuro di ciascun business dipenderà da focus, velocità e flessibilità strategica che questa separazione sbloccherà". - Mike Cavanagh

Comcast Bosses Say NBCU-Cable Separation 'Absolutely Not' Prelude to M&A Deals; 'We've Now Simply Changed Our Mind' That the Businesses Are Better Together https://t.co/QbTHpi6LX3 — Variety (@Variety) June 29, 2026

Il timing è tutto, nel business come nella vita, e secondo Brian Roberts, chairman e co-CEO di Comcast, questo è il momento giusto per effettuare questa operazione. La solidità del bilancio e le significative risorse finanziarie permetteranno di strutturare entrambe le nuove entità con una situazione finanziaria solida, garantendo a ciascuna la capacità di perseguire crescita e creazione di valore in modo indipendente. Non si tratta di abbandonare ciò che è stato costruito insieme, ha sottolineato Roberts, ma di posizionare due business in salute per avanzare con maggiore agilità.

La domanda che bruciava sulle labbra degli analisti era inevitabile: questa separazione? La risposta diè stata categorica: "Assolutamente no". L'obiettivo dichiarato è mettere ciascuna compagnia, monetizzare pienamente i propri asset e perseguire aggressivamente strategie di crescita organica.ha rincarato la dose: l'ambizione perè costruire e investire per la crescita, esplorare business adiacenti dove l'azienda ha le competenze per competere.

Ad ogni modo, nonostante le rassicurazioni, il recente passato di Comcast rende inevitabili le speculazioni. Nel dicembre 2025 il gruppo aveva infatti tentato di acquisire il business di streaming e studios di Warner Bros. Discovery, prima di essere superato dall'offerta di Netflix prima e Paramount Skydance poi. Proprio per questo, durante la call con gli investitori, Brian Roberts ha voluto chiarire che lo spin-off di NBCUniversal e Sky non rappresenta il primo passo verso nuove acquisizioni.

Universal logo, fonte: Universal

Roberts ha spiegato che il consiglio di amministrazione è arrivato alla decisione dopo essersi posto tre domande: se i due business fossero abbastanza solidi da operare autonomamente, se avessero le risorse necessarie per continuare a investire e se questo fosse il momento giusto per procedere. La risposta, ha detto il CEO, è stata positiva su tutti i fronti. Mike Cavanagh ha inoltre spiegato che mantenere Sky insieme a NBCUniversal permetterà di rafforzare il business globale dell'intrattenimento, condividendo investimenti, tecnologie e contenuti tra cinema, televisione, sport e streaming. Tra gli asset strategici della nuova società ci sarà anche Peacock, che Comcast prevede di portare alla redditività nel secondo trimestre del 2026.

Lo spin-off sarà completato entro la metà del 2027 e solo allora sarà possibile capire se questa nuova struttura rappresenterà davvero il punto d'arrivo della strategia di Comcast o se, nonostante le smentite dei vertici, torneranno a circolare indiscrezioni su possibili operazioni di consolidamento nel settore dei media. Comunque nel frattempo, Universal continua a guardare al presente: proprio in queste settimane è arrivato nelle sale Disclosure Day, il nuovo blockbuster dello studio diretto da Steven Spielberg, uno dei titoli più importanti dell'estate cinematografica con incassi ottimi, un esempio di come la produzione di grandi film resterà centrale anche nel futuro della nuova NBCUniversal.