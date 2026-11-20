Pubblicazione: 20 novembre alle 10:09

Poche ore dopo la scomparsa di Corrado Augias, avvenuta il 19 novembre 2026, la figlia Natalia ha raccontato alcuni aspetti degli ultimi mesi di vita del padre. Un periodo segnato da una malattia che ha accompagnato l'ultimo anno del giornalista, scrittore e divulgatore culturale, senza che venissero resi noti ulteriori dettagli sulla patologia.

"Ha sofferto, poi ha detto basta, con tutti noi accanto", ha confidato Natalia, ricordando il percorso affrontato dalla famiglia. Nonostante le difficoltà fisiche,, pubblicato da Einaudi. L'idea era nata durante una delle loro conversazioni sulla politica contemporanea, discutendo anche di Donald Trump e del rapporto tra potere e regole. "Gli suggerii di scrivere un libro, visto che l'anno prossimo saranno i 500 anni dalla morte. No, scriviamolo insieme, mi aveva detto. Aveva ragione. È stato bellissimo", ha ricordato Natalia.

Tra i ricordi più intimi condivisi dalla figlia c'è una fotografia che Augias amava guardare spesso. Nell'immagine comparivano lui e la moglie Daniela Pasti mentre camminavano abbracciati, ripresi di spalle. Uno scatto al quale il giornalista era particolarmente legato perché gli ricordava alcuni versi di un poeta tedesco: "Siamo andati attraverso l'affanno e le gioie, mano nella mano". Un'immagine capace di racchiudere il rapporto con la donna con cui aveva condiviso la vita.

Anche gli ultimi saluti sono rimasti impressi nella memoria di Natalia. "Ci siamo abbracciati e abbracciati ancora", ha raccontato, ricordando le parole di Seneca che il padre aveva scelto di pronunciare prima di lasciarsi andare: "Tieni stretta ogni ora, dipenderai meno dal domani se ti impadronirai dell'oggi". La figlia lo ha descritto come una figura fondamentale nella propria vita: "Papà per me era la misura di ogni cosa, di lui mi mancherà tutto". Accanto a lui, durante la malattia, sono rimasti anche i nipoti David, 35 anni, e i gemelli Micol e Marco, 31.

. Con loro aveva condiviso vacanze ad Asiago e momenti nella casa di campagna a Todi, ascoltandoli e seguendoli da vicino. "Per loro Corrado è stato un nonno straordinario, con loro si è fermato", ha raccontato, restituendo il ritratto di un uomo capace di vivere la famiglia con una nuova disponibilità.

Il suo legame con il pubblico continuerà attraverso uno speciale di La7 previsto per lunedì 23 novembre 2026, al quale Augias aveva lavorato personalmente negli ultimi mesi. A Roma sarà allestita la camera ardente in Campidoglio, per consentire a cittadini e ammiratori di rendergli omaggio. I funerali saranno celebrati nei prossimi giorni. Resta il racconto di Natalia, insieme ai ricordi di un padre, marito e nonno che ha continuato a coltivare il pensiero e gli affetti fino alla fine.