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Come sta Vittorio Sgarbi? Nuove informazioni sulla sua salute: "È in semicoscienza"

Vittorio Sgarbi ricoverato al Gemelli da tre settimane in terapia intensiva. La figlia Evelina rivela: "È in semicoscienza, debilitato". Aggiornamenti sulle sue condizioni.

di Andrea Palazzolo
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Le condizioni di salute di Vittorio Sgarbi continuano a destare preoccupazione e attenzione. Il celebre critico d'arte e politico si trova ricoverato da ormai tre settimane presso il Policlinico Gemelli di Roma, nel reparto di terapia intensiva, dove è assistito e monitorato senza sosta dal personale sanitario. Il ricovero, avvenuto lo scorso 30 settembre, si è reso necessario in seguito a una grave crisi respiratoria che ha richiesto un intervento urgente e cure intensive.

Nonostante il passare dei giorni e alcune indiscrezioni che parlavano di miglioramenti significativi, la realtà clinica fotografata nelle ultime ore appare più complessa e delicata di quanto circolato sui media. Sono emersi nuovi dettagli sullo stato di salute dell'ex sottosegretario alla Cultura, grazie alle testimonianze di persone vicine alla figlia Evelina Sgarbi, che nel pomeriggio del 20 ottobre ha fatto visita al padre per verificare di persona l'andamento della situazione.

Le parole riportate da chi ha avuto modo di parlare con la 26enne dipingono un quadro che contrasta nettamente con le voci più ottimistiche diffuse nei giorni precedenti. "L'abbiamo trovato grossomodo nelle condizioni in cui era la settimana scorsa. Si diceva che parlasse, scrivesse addirittura, ma non è vero. È ancora in uno stato di semicoscienza, molto debilitato, con il sondino per l'ossigeno", hanno rivelato le fonti. Una testimonianza che restituisce la gravità della situazione e smentisce categoricamente le notizie secondo cui Sgarbi avrebbe già ripreso a comunicare normalmente.

Il critico d'arte si trova dunque in una condizione di forte debilitazione fisica, con necessità di supporto continuo per l'ossigenazione. Lo stato di semicoscienza in cui versa rappresenta un campanello d'allarme che impone ai medici la massima cautela. Eppure, nonostante la severità del quadro clinico, il personale sanitario del Gemelli avrebbe rilevato alcuni piccoli e graduali segnali di miglioramento. Dettagli minimi, progressi che vanno valutati con estrema prudenza, ma che potrebbero aprire uno spiraglio per il futuro.

Secondo quanto riportato, se questi lievi miglioramenti dovessero consolidarsi nei prossimi giorni, i sanitari valuteranno la possibilità di trasferire Vittorio Sgarbi in un reparto di riabilitazione. Si tratterebbe di un passaggio cruciale, che segnerebbe il superamento della fase più critica e l'inizio di un percorso di recupero. Tuttavia, per ora, ogni previsione rimane sospesa. La prognosi è riservata e non sono state comunicate indicazioni definitive sui tempi dell'evoluzione clinica.

Il monitoraggio continua senza interruzioni. Gli accertamenti proseguono con regolarità, mentre i medici osservano attentamente la reazione dell'organismo di Sgarbi alle cure. La cautela resta l'elemento centrale nella gestione del caso: troppo presto per cantare vittoria, ma non abbastanza per perdere la speranza. La situazione è in bilico, e ogni giorno rappresenta un tassello importante per comprendere quale direzione prenderà il decorso.

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