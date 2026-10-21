Come sta Vittorio Sgarbi? Nuove informazioni sulla sua salute: "È in semicoscienza"
Vittorio Sgarbi ricoverato al Gemelli da tre settimane in terapia intensiva. La figlia Evelina rivela: "È in semicoscienza, debilitato". Aggiornamenti sulle sue condizioni.
Le condizioni di salute di Vittorio Sgarbi continuano a destare preoccupazione e attenzione. Il celebre critico d'arte e politico si trova ricoverato da ormai tre settimane presso il Policlinico Gemelli di Roma, nel reparto di terapia intensiva, dove è assistito e monitorato senza sosta dal personale sanitario. Il ricovero, avvenuto lo scorso 30 settembre, si è reso necessario in seguito a una grave crisi respiratoria che ha richiesto un intervento urgente e cure intensive.
Le parole riportate da chi ha avuto modo di parlare con la 26enne dipingono un quadro che contrasta nettamente con le voci più ottimistiche diffuse nei giorni precedenti. "L'abbiamo trovato grossomodo nelle condizioni in cui era la settimana scorsa. Si diceva che parlasse, scrivesse addirittura, ma non è vero. È ancora in uno stato di semicoscienza, molto debilitato, con il sondino per l'ossigeno", hanno rivelato le fonti. Una testimonianza che restituisce la gravità della situazione e smentisce categoricamente le notizie secondo cui Sgarbi avrebbe già ripreso a comunicare normalmente.
Il critico d'arte si trova dunque in una condizione di forte debilitazione fisica, con necessità di supporto continuo per l'ossigenazione. Lo stato di semicoscienza in cui versa rappresenta un campanello d'allarme che impone ai medici la massima cautela. Eppure, nonostante la severità del quadro clinico, il personale sanitario del Gemelli avrebbe rilevato alcuni piccoli e graduali segnali di miglioramento. Dettagli minimi, progressi che vanno valutati con estrema prudenza, ma che potrebbero aprire uno spiraglio per il futuro.
Il monitoraggio continua senza interruzioni. Gli accertamenti proseguono con regolarità, mentre i medici osservano attentamente la reazione dell'organismo di Sgarbi alle cure. La cautela resta l'elemento centrale nella gestione del caso: troppo presto per cantare vittoria, ma non abbastanza per perdere la speranza. La situazione è in bilico, e ogni giorno rappresenta un tassello importante per comprendere quale direzione prenderà il decorso.