Comuni Immortali, Achille Lauro conquista Canale 5: cosa vedremo stasera, scaletta e ospiti

Pubblicazione: 29 settembre alle 11:54

Achille Lauro passa dal palco di San Siro a quello televisivo con Comuni Immortali, il grande concerto registrato lo scorso 15 giugno davanti a oltre 60mila spettatori. Lo show arriva questa sera, martedì 29 settembre, su Canale 5 alle 21.45 e sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Non si tratta però della semplice riproposizione di un live, musica, racconto, moda e scenografia convivono in uno spettacolo costruito come un'opera divisa in capitoli. Al centro c'è il percorso artistico di Lauro, dagli esordi alle produzioni più recenti. A rendere l'appuntamento ancora più particolare ci sono inoltre un'ospite speciale e una vera sfilata di moda.

Il concerto rappresenta il capitolo televisivo di un percorso iniziato negli stadi. Dopo Rimini e Roma, il tour Comuni Immortali si è concluso proprio a Milano.. La regia televisiva è affidata a Luca Antonini e accompagna lo spettatore attraverso una narrazione nella quale ogni brano diventa parte di un racconto più ampio sulla carriera dell'artista. La scaletta attraversa così epoche e atmosfere differenti: da Amor e Bam Bam Twist si passa a Dannata San Francisco, 1969, Senza una stupida storia, La via dei guai, Marilù, Perdutamente con Valentina Gargano e Cristina.

Il percorso musicale continua con Me ne frego, Amore disperato, Rolls Royce insieme a Boss Doms, La città degli angeli, Domenica e Maleducata. Quest'ultima introduce anche uno dei momenti più insoliti dell'intero spettacolo, sulle sue note viene infatti presentata Erotica, la prima collezione femminile realizzata da Lauro nel ruolo di direttore creativo di Dondup. Sono 39 i look portati in scena, con la partecipazione di modelle internazionali come Frida Aasen, Cindy Mello e Ikram Abdi. L'esperienza nella moda non si è fermata a San Siro, durante la Milano Fashion Week l'artista ha successivamente presentato anche Esibizionista, la sua seconda collezione per il brand.

Nella parte finale arriva invece uno degli appuntamenti più attesi dello show, Laura Pausini raggiunge Achille Lauro sul palco per due duetti. I due interpretano insieme 16 marzo, nella nuova versione realizzata per l'occasione, e La solitudine, uno dei brani simbolo della carriera della cantante. Prima di questo incontro, il concerto propone anche il medley composto da Pessima, Cadillac 1920, Bvlgari Black Swing e Thoiry Remix, seguito da La bella e la bestia, Comuni immortali e In viaggio verso il paradiso. A chiudere il viaggio musicale sono infine C’est la vie e Incoscienti giovani, completando una scaletta di quasi 30 canzoni che attraversa le diverse fasi della produzione di Lauro.