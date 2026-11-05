Constantine: DC Studios al lavoro su un nuovo film, ma che ne sarà del sequel con Keanu Reeves?

Pubblicazione: 05 novembre alle 14:40

Sono passati più di vent'anni da quando Keanu Reeves ha indossato i panni del cinico esorcista John Constantine, regalando al pubblico un film che all'epoca divise la critica ma che nel tempo è diventato un vero e proprio cult. Quel Constantine del 2005, dark, fumoso, intriso di atmosfere noir e horror teologico, ha continuato a vivere nell'immaginario collettivo ben oltre il suo modesto successo al botteghino. E proprio quando sembrava che il tanto atteso sequel con Reeves stesse finalmente prendendo forma, ecco che DC Studios getta sul tavolo una carta inaspettata: un nuovo film su Constantine è in fase di sviluppo, completamente separato dal progetto con la star di Matrix.

Constantine - Warner Bros Pictures

Secondo quanto riportato da Deadline, DC Studiosdi questo nuovo lungometraggio a Francis Galluppi, reduce dalla post-produzione di Evil Dead Wrath. Ma quiche stanno già facendo impazzire i fan: questo nuovo Constantinedi James Gunn, o verrà sviluppato, separata dalla continuità principale? E soprattutto,con Keanu Reeves?

Il sequel con Reeves, annunciato con grande clamore qualche anno fa, è stato recentemente confermato essere ancora in sviluppo nonostante la fusione tra Warner Bros. Discovery e Paramount's Skydance. Un segnale che il progetto non è stato accantonato, almeno sulla carta. Ma l'arrivo di questa nuova iterazione del personaggio complica inevitabilmente il quadro. Non sarebbe la prima volta che DC Studios decide di far convivere versioni diverse dello stesso personaggio: basti pensare a come The Batman di Matt Reeves prosegue sotto il marchio Elseworlds mentre contemporaneamente si lavora a un reboot di Batman all'interno del DCU di Gunn. La strategia del multiverso, tanto amata quanto criticata, potrebbe permettere a entrambi i progetti di coesistere senza pestarsi i piedi.

L'annuncio di questo nuovo Constantine arriva in un momento particolare per DC Studios. Solo poche settimane fa è uscito in sala Clayface che con un budget stimato tra i 30 e i 44 milioni di dollari, ha incassato finora 90,5 milioni a livello mondiale, un risultato modesto ma solido che ha dimostrato l'appetito del pubblico per storie DC dal taglio più oscuro e maturo. È possibile che proprio il successo di Clayface abbia convinto James Gunn e Peter Safran, i co-CEO di DC Studios, che c'è spazio per espandere la componente horror del loro universo cinematografico.

Constantine - Warner Bros Pictures

Reevesa vestire l'iconico trench di Constantine? Il suo sequelcome proprietà Elseworlds, permettendo all'attore di esplorarevent'anni dopo gli eventi del primo film. Una storia di, forse, ocon le forze che lo hanno tormentato per decenni. Dall'altra parte,potrebbe essere, più giovane, più fresco, pronto a interagire con gli altri eroi e villain dell'universo condiviso.

Per questo Galluppi avrà il compito non semplice di trovare un'identità distintiva per questa ennesima incarnazione del detective dell'occulto. Dovrà evitare di sembrare una copia sbiadita di quanto già visto, pur rispettando l'essenza di un personaggio amato per la sua irriverenza, il suo cinismo corrosivo e quella particolare miscela di vulnerabilità e spavalderia che lo rende umano anche quando combatte demoni letterali.

Il panorama dei cinecomic sta cambiando rapidamente. Dopo anni di dominio incontrastato delle narrazioni in stile Marvel, luminose e ironiche, c'è un ritorno verso toni più cupi, storie più mature, personaggi moralmente complessi, come dimostrato nel recente Clayface. Constantine, che non ha mai fatto mistero di essere un bastardo egoista capace però di gesti eroici quando conta davvero, potrebbe essere il protagonista giusto al momento giusto.