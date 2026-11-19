Pubblicazione: 19 novembre alle 15:51

Un testamento televisivo lucidissimo, pensato nei minimi dettagli per congedarsi dal proprio pubblico con lo stile sobrio e autorevole che lo ha sempre contraddistinto. Prima di spegnersi all'età di 91 anni, Corrado Augias ha lavorato in prima persona alla realizzazione di una puntata speciale destinata alla prima serata di La7, concepita esattamente per essere trasmessa dopo la sua scomparsa. A svelare questo retroscena carico di emozione è stato il direttore della rete, Andrea Salerno, che ha raccontato come il giornalista e scrittore abbia curato personalmente la struttura dell'appuntamento televisivo, trasformando l'addio in un ultimo atto d'amore verso i telespettatori.

Secondo quanto ricostruito dal direttore di La7, l'idea e la costruzione editoriale dello speciale portano direttamente la firma di Augias. Nelle ultime settimane, nonostante l'età avanzata, il conduttore non ha mai smesso di lavorare e di ragionare sul linguaggio televisivo: "Sono andato a casa sua, abbiamoLa trasmissione con cui lui voleva salutare il pubblico, che contiene alcuni momenti significativi de La Torre di Babele ed altri e che sapeva sarebbe andata in onda dopo la sua morte"

Queste le parole rilasciate da Andrea Salerno all'Adnkronos, che restituiscono la misura della straordinaria lucidità intellettuale di uno dei volti più amati della divulgazione culturale italiana. Un gesto raro nella storia del piccolo schermo: decidere in anticipo il racconto della propria eredità televisiva, scegliendo i frammenti più rappresentativi del percorso recente e passato. L'appuntamento con questo speciale televisivo è già fissato in palinsesto per lunedì 23 novembre su La7.

Ciao Corrado, grazie di tutto quello che ci hai dato, insegnato. Grazie del lavoro fatto assieme. Tutta @La7tv si stringe a Natalia, ai tuoi cari nipoti e alle persone che ti hanno voluto bene. Ti ricorderemo come abbiamo deciso assieme. https://t.co/WdNjdcB7g7 — Andrea Salerno (@SalernoSal) November 19, 2026

Al momento la rete sta definendo gli ultimi dettagli legati alla comunicazione ufficiale dell'evento, a partire dal titolo definitivo della serata, che con ogni probabilità dovrebbe essere "Ciao Corrado". All'interno della trasmissione troveranno spazio alcuni dei passaggi più significativi tratti da La Torre di Babele, il programma di approfondimento storico e culturale che Augias aveva guidato con successo negli ultimi tre anni sull'emittente di Urbano Cairo, affiancati da altri momenti selezionati durante il lavoro di montaggio svolto fianco a fianco con Salerno.

L'approdo di Corrado Augias a La7 aveva rappresentato negli ultimi anni una delle pagine più seguite dell'approfondimento televisivo italiano, capace di unire rigore giornalistico e grande attenzione agli ascolti. Proprio su questo sodalizio umano e professionaleprima ancora di diventare direttore di rete.

Il lavoro condiviso fino agli ultimi giorni è stato definito dallo stesso Salerno un "regalo" professionale e umano, culminato nella costruzione di un programma destinato a restare nella memoria collettiva. Anche sui social il direttore ha voluto rinnovare il proprio abbraccio alla famiglia del giornalista, alla moglie Natalia, figli e ai nipoti, ribadendo l'impegno della rete nel celebrarlo esattamente nel modo in cui avevano deciso insieme.