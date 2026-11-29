Pubblicazione: 29 novembre alle 08:15

Non soltanto il giornalista, lo scrittore e il divulgatore che per decenni ha accompagnato il pubblico televisivo italiano, ma anche un nonno dalle abitudini irrinunciabili e capace di regalare momenti di grande tenerezza. È questo il ritratto di Corrado Augias emerso durante il memoriale organizzato sabato 28 novembre all'Auditorium Parco della Musica di Roma, a nove giorni dalla sua scomparsa. Tra gli interventi più emozionanti della mattinata c'è stato quello di Marco, uno dei tre nipoti del giornalista, che ha condiviso con il pubblico alcuni ricordi della loro vita insieme.

Il ragazzo, quando accompagnava il nonno all'edicola e cercava di convincerlo a comprargli fumetti e figurine.non era particolarmente incline a soddisfare quelle richieste, ma soprattutto teneva a precisarequando si trovavano in pubblico: “Quando siamo fuori insieme non mi devi chiamare nonno, io sono Corrado”.

Una richiesta che con il trascorrere degli anni il giornalista aveva dovuto abbandonare, arrendendosi alle abitudini del nipote. “La verità è che si vergognava che lo chiamassi nonno”, ha spiegato Marco con affetto, prima di manifestare il desiderio di chiamarlo Corrado proprio in occasione della commemorazione, rispettando simbolicamente quella sua vecchia volontà. I due avevano la possibilità di frequentarsi spesso, dal momento che abitavano nello stesso palazzo, a soli due piani di distanza.

Corrado Augias, fonte: YouTube

Tra gli appuntamenti che scandivano la loro quotidianità c'erano gli spettacoli domenicali all'Auditorium, durante i quali Augias raccontava al pubblico la vita e le opere dei grandi compositori. Marco ha ammesso con simpatia che, da ragazzo, non sempre era entusiasta all'idea di sacrificare il riposo della domenica mattina, ma cercava comunque di non mancare. Dopo gli spettacoli, la famiglia era solita riunirsi al ristorante.

Corrado Augias, fonte: YouTube

Anche in quelle occasioni emergevano alcune delle piccole manie del giornalista, che preferiva che tutti avessero già deciso cosa ordinare prima ancora di accomodarsi a tavola. Particolarmente divertente è stato il ricordo del riposo pomeridiano., nonostante avesse già raggiunto gli ottant'anni, fosse in grado di recuperare tutte le energie con appena trenta minuti di sonno,. Lui, invece, pur avendo soltanto vent'anni, aveva bisogno di dormire molto più a lungo.

Il momento più intimo del racconto è arrivato ricordando le passeggiate verso casa, visto che durante quei brevi tragitti, il silenzio che accompagnava nonno e nipote veniva talvolta interrotto da Augias, che iniziava a canticchiare La libertà di Giorgio Gaber. Un'immagine lontana dagli studi televisivi e dalle grandi discussioni culturali, attraverso la quale Marco ha restituito al pubblico una dimensione più privata del giornalista.

Alla commemorazione hanno preso parte anche gli altri due nipoti, David e Micol, la figlia Natalia Augias, il giornalista Ezio Mauro e il compositore premio Oscar Nicola Piovani. Lo stesso Augias aveva contribuito a ideare l'incontro prima della sua morte, suggerendo il titolo Testimone del secolo e partecipando alla definizione del programma. A chiudere la cerimonia sono state le note di Hey Jude dei Beatles, suonate al pianoforte da Nicola Piovani e intonate anche da Marco, mentre sullo schermo scorrevano alcune fotografie della vita di Corrado Augias. Un ultimo saluto accompagnato da un lungo applauso e dalla commozione del pubblico presente in sala.