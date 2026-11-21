Pubblicazione: 21 novembre alle 08:30

La scomparsa di Corrado Augias, morto il 19 novembre 2026 all'età di 91 anni, ha lasciato un grande vuoto nel mondo della cultura e della televisione italiana. Ma a poche ore dall'addio al giornalista e scrittore, sua figlia Natalia ha deciso di raccontare alcuni aspetti della vita privata del padre che fino a oggi erano rimasti sconosciuti. In una nuova intervista concessa al Corriere della Sera, la giornalista ha infatti rivelato che Augias combatteva contro una malattia da oltre vent'anni, una condizione che aveva scelto di tenere nascosta persino a una parte della propria famiglia.

Una rivelazione particolarmente significativa, soprattutto considerando quanto il conduttore abbia continuato a lavorare fino agli ultimi mesi della sua vita,, incontri pubblici e nuove pubblicazioni. “Lui ha tenuto a bada la malattia per oltre vent'anni”,, spiegando che per molto tempo né lei né i suoi figli erano a conoscenza delle condizioni di salute del padre. Soltanto la, con la quale Augias aveva condiviso oltre sessant'anni di matrimonio, sapeva quanto stesse realmente affrontando.

La decisione di mantenere il riserbo sarebbe nata soprattutto dal desiderio di proteggere i familiari da preoccupazioni e sofferenze. Nonostante la malattia, infatti, Corrado Augias aveva continuato a vivere con un'energia straordinaria, senza rinunciare alle passioni che avevano caratterizzato la sua esistenza. Anche quando le condizioni di salute erano diventate più difficili, il giornalista non aveva smesso di dedicarsi alla cultura. Tra i progetti realizzati negli ultimi anni figura La gioia della musica, il programma con il quale aveva accompagnato il pubblico alla scoperta della musica classica, raccontandone compositori e capolavori con il suo stile inconfondibile.

Corrado Augias, fonte: YouTube

Ma che cosa è successo negli ultimi giorni? Secondo il racconto della figlia, le condizioni di Corrado Augias erano peggiorate sensibilmente nell'ultimo periodo. Il giornalista aveva compreso che il tempo a sua disposizione si stava riducendo, affrontando quella consapevolezza con la lucidità e la determinazione che lo avevano sempre contraddistinto. Proprio per questo, a un certo punto, aveva deciso di non proseguire i trattamenti contro la malattia, anche perché la sua età e le condizioni generali rendevano sempre più difficile affrontarli. “Ha seguito il percorso delle cure palliative”, ha spiegato Natalia, raccontando una decisione maturata nella consapevolezza della propria situazione.

Il padre aveva scelto di concentrarsi suldi trascorrere gli ultimi momenti accanto alle persone amate. Unache richiama anche le convinzioni espresse pubblicamente da, quando aveva più volte sostenuto l'importanza dell'autodeterminazione nelle decisioni riguardanti il fine vita. Il suo percorso di cure palliative, tuttavia, non deve essere confuso con il suicidio medicalmente assistito. Negli ultimi giorni il giornalista aveva voluto dedicare molto tempo soprattutto ai, con i quali aveva costruito un rapporto particolarmente profondo.

David, che insegna a Oxford, aveva persino rinunciato temporaneamente a un impegnativo viaggio in Medio Oriente per tornare a Roma e restare accanto al nonno. Una decisione che, secondo Natalia, aveva reso Augias particolarmente felice. Con Marco, invece, aveva mantenuto fino alla fine un linguaggio affettuoso fatto di soprannomi e battute. Il nonno lo chiamava “lupetto”, mentre il nipote rispondeva chiamandolo “vecchio lupo”. Piccoli gesti che raccontano un lato profondamente familiare del giornalista, lontano dall'immagine pubblica dell'intellettuale sempre impegnato. Nonostante la sofferenza, Augias aveva conservato anche il senso dell'umorismo, continuando a scherzare con i propri cari e a condividere conversazioni su argomenti importanti e piccole questioni quotidiane.

Negli ultimi mesi aveva inoltre lavorato insieme alla figlia al libro L'uomo che inventò la politica, dedicato a Niccolò Machiavelli. Un progetto che aveva rappresentato un'occasione preziosa per trascorrere del tempo insieme e confrontarsi su temi che avevano accompagnato tutta la sua carriera. La testimonianza di Natalia restituisce così il ritratto di un uomo che ha affrontato una lunga malattia senza permetterle di definire completamente la propria esistenza. Fino agli ultimi giorni, Corrado Augias ha continuato a coltivare gli affetti, la curiosità intellettuale e il desiderio di condividere le proprie conoscenze. E proprio questa capacità di restare vicino alla vita, anche nei momenti più difficili, rappresenta uno degli aspetti più emozionanti del ricordo lasciato dalla figlia.