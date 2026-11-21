Pubblicazione: 21 novembre alle 19:52

Ci sono persone che riescono a lasciare un segno non soltanto attraverso ciò che fanno, ma soprattutto grazie alle parole che scelgono di condividere. Corrado Augias, morto il 19 novembre 2026 all'età di 91 anni, apparteneva senza dubbio a questa categoria. Giornalista, scrittore, autore televisivo e instancabile divulgatore culturale, ha accompagnato intere generazioni di italiani alla scoperta della storia, della letteratura e dei grandi interrogativi dell'esistenza. Oggi, mentre il Paese gli rende omaggio, alcune delle sue frasi più belle assumono un significato ancora più profondo, trasformandosi in una sorta di eredità intellettuale e umana.

, Augias ha dedicato oltre sessant'anni alla cultura e alla comunicazione, passando dalla carta stampata alla televisione senza mai rinunciare alla curiosità e. Da Telefono giallo a Babele, passando per Le storie e La Torre di Babele, ha dimostrato che anche gli argomenti più complessi possono diventare accessibili a un pubblico vastissimo, purché siano

Ma è soprattutto attraverso le sue riflessioni che emerge il pensiero di un uomo consapevole della fragilità della vita e convinto dell'importanza di continuare a imparare, anche quando il tempo sembra ormai insufficiente. Una delle sue frasi più emozionanti arriva proprio dal libro autobiografico La vita s'impara, pubblicato nel 2024. Nelle pagine dell'opera, Augias rifletteva su quanto fosse complicato comprendere davvero il senso della propria esistenza:

“Ora so che la vita s'impara e va un po' meglio, però s'è fatto tardi.” - Corrado Augias

Corrado Augias, fonte: YouTube

Poche parole che racchiudono una delle contraddizioni più profonde dell'esperienza umana: spesso si raggiunge una maggiore consapevolezza soltanto quando buona parte della vita è già trascorsa. Non si tratta necessariamente di rimpianto, ma della constatazione che crescere significa continuare a scoprire qualcosa di sé, anche in età avanzata. La lettura rappresentava un altro elemento fondamentale del pensiero di Corrado Augias. Per lui, i libri non erano semplici strumenti di intrattenimento, ma occasioni per sviluppare il senso critico, confrontarsi con idee differenti e imparare a riconoscere le contraddizioni della società. Nel saggio Leggere. Perché i libri ci rendono migliori, più allegri e più liberi, pubblicato nel 2007, descriveva i libri come:

“Strumenti democratici e critici.” - Corrado Augias

Un'espressione breve, ma particolarmente significativa, visto cheriteneva che la possibilità di accedere a punti di vista differenti fosse indispensabile per. La conoscenza, nella sua visione, non doveva mai trasformarsi in un privilegio riservato a pochi, ma rimanere uno strumento a disposizione di tutti. Nello stesso libro emergeva anche un'altra riflessione dedicata al valore della lettura.sosteneva che leggere potesse diventareperché attraverso le pagine di un romanzo è possibile attraversare epoche, incontrare persone e vivere esperienze che

Un pensiero che aiuta a comprendere perché avesse dedicato così tanto spazio ai libri nelle sue trasmissioni televisive, scegliendo di raccontarli non come oggetti da studiare, ma come compagni capaci di accompagnare una persona per tutta la vita. Tra le riflessioni più attuali di Corrado Augias c'è anche quella sulla differenza tra ottimismo e fiducia. In una delle sue ultime interviste, concessa a Massimo Giannini e pubblicata il 31 ottobre 2026, il giornalista aveva osservato con preoccupazione le tensioni internazionali, le trasformazioni tecnologiche e le difficoltà attraversate dalle democrazie. Eppure, nonostante il giudizio tutt'altro che rassicurante sul presente, aveva lasciato un messaggio molto preciso:

“Non abbiamo ragioni per essere ottimisti. Possiamo solo coltivare la fiducia.” - Corrado Augias

Corrado Augias, fonte: YouTube

Una distinzione che racconta molto della sua personalità. Per Augias, l'ottimismo rischiava di diventare un atteggiamento ingenuo se non accompagnato dalla consapevolezza dei problemi. La fiducia, invece, rappresentava una scelta più profonda: continuare a credere nella possibilità di migliorare le cose, anche quando la realtà sembra suggerire il contrario. Il tema della fiducia era tornato anche in uno dei suoi ultimi interventi televisivi a La Torre di Babele. Nell'ottobre 2026 aveva concluso una puntata richiamando Le città invisibili di Italo Calvino, invitando gli spettatori a non smettere di cercare i piccoli segnali positivi presenti nel mondo.

“La persecuzione contro i libri è propria di tutti i regimi dispotici, e basterebbe questo per farci amare la lettura.” - Corrado Augias

Una riflessione che oggi assume il valore di un saluto e che mostra come,avesse continuato a utilizzare la letteratura per interpretare il presente., invece, era caratterizzato da una particolare lucidità. Il giornalista non aveva mai nascosto la propria visione laica dell'esistenza, affrontando più volte il tema della fine della vita e della dignità personale., durante un incontro pubblico a, aveva indicato proprio nella dignità uno dei valori fondamentali attraverso i quali interpretare la propria esistenza.

Non era soltanto una riflessione sulla morte, ma soprattutto sul modo in cui scegliere di vivere. Un concetto strettamente legato alla sua idea di libertà individuale, che aveva difeso anche attraverso numerosi interventi pubblici dedicati ai diritti delle persone e alla possibilità di compiere scelte consapevoli. Non meno importante era il valore che attribuiva alla curiosità e alla capacità di mettersi continuamente in discussione. Nel corso della sua carriera, Augias aveva dimostrato che essere colti non significa possedere tutte le risposte, ma conservare il desiderio di formulare nuove domande.

Un approccio che emergeva tanto nei suoi libri dedicati ai misteri delle grandi città quanto nelle inchieste sulla storia delle religioni, affrontate cercando di distinguere le ricostruzioni storiche dalle convinzioni personali. La sua capacità di discutere anche gli argomenti più delicati senza rinunciare alla propria posizione era diventata uno degli elementi più riconoscibili del suo stile. La morte di Corrado Augias lascia quindi un vuoto che va ben oltre il mondo del giornalismo e della televisione. Il suo contributo non può essere misurato soltanto attraverso i libri pubblicati o i programmi condotti, perché riguarda anche il modo in cui ha insegnato a milioni di persone ad avvicinarsi alla cultura.

“Ho dimostrato che si può parlare di libri senza che la gente cambi canale.” - Corrado Augias

Corrado Augias, fonte: YouTube

La sua scomparsa ha suscitato numerosi messaggi di cordoglio, tra cui quello del, che ne ha ricordato il rigore intellettuale, la curiosità e il rispetto per le opinioni altrui., nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, Roma ha aperto la camera ardente per permettere ai cittadini di salutarlo un'ultima volta. Un omaggio a un uomo che aveva fatto della conoscenza una missione quotidiana.

E forse, tra tutte le riflessioni lasciate da Augias, è proprio quella contenuta in La vita s'impara a rappresentare il modo più emozionante per ricordarlo. Perché la vita può essere compresa soltanto attraversandola, accettando gli errori, coltivando la curiosità e continuando a imparare fino all'ultimo giorno. Corrado Augias ha trascorso la propria esistenza cercando di comprendere il mondo e aiutando gli altri a fare lo stesso. Ed è proprio questa, più di qualsiasi frase celebre, l'eredità più importante che lascia dietro di sé dopo la morte.