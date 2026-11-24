Pubblicazione: 24 novembre alle 11:52

Lo speciale de La Torre di Babele, intitolato Corrado Augias - Saluto di un maestro e trasmesso da La7 lunedì 23 novembre 2026, ha riunito i passaggi più intensi del percorso televisivo del giornalista, scomparso il 19 novembre a 91 anni. La puntata era stata pensata e impostata in anticipo con il direttore di rete Andrea Salerno per offrire un ultimo saluto al pubblico. Nel montaggio spicca il dialogo registrato il 14 settembre 2026 con il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il cardinale Matteo Zuppi.

Augias ha posto al centro la libertà di scelta e la fine naturale dell'esistenza, interrogandosi sul senso del prolungare artificialmente la sopravvivenza tramite apparecchi e terapie. Zuppi ha ribadito la distinzione tra la tutela della vitae legato anche a logiche di medicina difensiva, indicando nell'alleviamento del dolore e nella vicinanza umana un punto fermo del confronto.

Nel corso dell'intervista, il conduttore ha richiamato la propria esperienza diretta dopo aver convissuto per oltre vent'anni con una malattia oncologica, tenuta a lungo riservata, per poi decidere nell'ultimo periodo di interrompere le cure e affidarsi alle cure palliative. "Io ho passato un lungo periodo in ospedale. Ti tolgono il dolore, ma non basta. Tu passi giornate inutili attaccato ai tubi e apparecchi che fanno bip bip. Guardi fuori dalla finestra, la notte che arriva. Ti aspettano altre giornate col bip bip: allora, Zuppi Matteo, quella non è vita."

Alle parole di Augias, che ha contrapposto la routine clinica fatta di flebo e monitor al valore dell'incontro, della lettura e del confronto, Zuppi ha replicato sottolineando come quel percorso avesse comunque permesso al giornalista di essere lì a dialogare e portare la propria testimonianza. La chiusura dello speciale ha affidato il congedo definitivo a una citazione di Antonio Gramsci scelta dallo stesso Augias, rivolta in particolare alle nuove generazioni e al valore dell'impegno culturale e civile: