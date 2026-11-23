Pubblicazione: 23 novembre alle 11:19

Un evento televisivo destinato a restare nella storia del piccolo schermo italiano. Questa sera, lunedì 23 novembre 2026, alle 21:15 su La7, il pubblico potrà assistere a "Saluto di un Maestro", una puntata speciale de La Torre di Babele che rappresenta il vero e proprio testamento editoriale di Corrado Augias. A pochi giorni dalla sua scomparsa all'età di 91 anni, dopo l'abbraccio commosso di migliaia di persone alla camera ardente in Campidoglio, il giornalista torna idealmente in onda attraverso una trasmissione interamente progettata da lui stesso prima di morire.

Non si tratta della consueta antologia celebrativa confezionata da una rete televisiva per ricordare un proprio volto simbolo, bensì di un congedo lucido, voluto e curato nei minimi dettagli dal conduttore. L'ultima apparizione in video di Augias risaliva allo scorso 2 novembre, serata in cui si era concluso ilConsapevole del poco tempo rimasto, nelle settimane successive il giornalista ha affrontato con estrema lucidità il percorso delle cure palliative, dedicando però le ultime energie a costruire questo appuntamento per i suoi telespettatori.

La genesi di questa serata speciale è stata raccontata dal direttore di La7, Andrea Salerno, che ha lavorato fianco a fianco con Augias nelle sue ultime settimane di vita. Recatosi direttamente a casa del giornalista, Salerno ha raccolto le sue indicazioni precise per comporre la scaletta di una puntata pensata espressamente per essere trasmessa dopo la sua morte.

Anche la scelta della messa in onda al lunedì sera non è casuale: era la collocazione storica che Augias considerava la "sua" casa televisiva fin dall'approdo su La7 nel settembre 2023. Il giornalista ha selezionato personalmente la musica della sigla d'apertura e i frammenti più significativi tratti dalle passate edizioni de La Torre di Babele, cucendoli insieme per dare alla serata un tono sobrio, civile e profondamente coerente con il suo stile divulgativo.

Il cuore della puntata ruoterà attorno ai grandi temi che hanno attraversato l'intera carriera intellettuale di Corrado Augias: la storia, la democrazia, il senso della vita e la responsabilità civile. Tra i momenti più intensi della scaletta voluta dall'autore spiccaproprio al tema del fine vita, al significato dell'esistenza e all'interrogativo sull'aldilà. Un passaggio che, alla luce delle ultime scelte personali del giornalista, assume oggi una risonanza emotiva e umana ancora più forte.

Per il momento dei saluti finali, invece di ricorrere a immagini di repertorio o a un messaggio registrato in video, Augias ha optato per una chiusura essenziale e potentissima: soltanto la sua voce, fuori campo, che legge una celebre frase di Antonio Gramsci rivolta ai giovani. Un ultimo, silenzioso passaggio di testimone alle nuove generazioni, perfettamente in linea con la lezione di chi ha fatto della cultura e del dubbio gli strumenti principali del proprio mestiere.