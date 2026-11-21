Pubblicazione: 21 novembre alle 21:38

Ci sono addii che lasciano un vuoto difficile da riempire, soprattutto quando a scomparire è una persona che ha accompagnato intere generazioni attraverso la televisione, i libri e il racconto della cultura. La morte di Corrado Augias, avvenuta il 19 novembre 2026 all'età di 91 anni, ha profondamente colpito il mondo dello spettacolo e del giornalismo italiano, dando vita a una lunga serie di messaggi di affetto e riconoscenza. Da Fabio Fazio a Fiorello, passando per Enrico Mentana, Massimo Gramellini e Aldo Cazzullo, sono tanti i volti conosciuti che hanno voluto ricordare il giornalista. E tra le parole condivise in queste ore, alcune raccontano un legame umano che andava ben oltre il rapporto professionale.

Uno dei ricordi più emozionanti è arrivato da, che ha affidato ai social un messaggio particolarmente personale. Ilha raccontato di aver compiuto un gesto tanto semplice quanto doloroso:, quasi per illudersi che nulla fosse davvero cambiato.ha spiegato di aver mandato un messaggio WhatsApp ad Augias, pur sapendo che non sarebbe più arrivata una risposta. Un modo per, spesso ironici e affettuosi, che avevano caratterizzato il loro rapporto. A colpire è soprattutto il modo in cui ha scelto di definirlo: “il Presidente della Repubblica delle Parole”. Un'espressione che racchiudecapace di utilizzare il linguaggio con eleganza, precisione e intelligenza.

Anche Fabio Fazio ha ricordato Corrado Augias con grande commozione, ripercorrendo un'amicizia nata molti anni fa, quando entrambi lavoravano nella televisione pubblica. Il conduttore di Che tempo che fa ha raccontato di conservare numerosi ricordi dei loro incontri, sottolineando quanto Augias avesse contribuito a costruire un'idea di televisione basata sulla conoscenza e sul rispetto del pubblico. Fazio ha descritto la sua scomparsa come una perdita enorme, ricordando soprattutto l'intelligenza, l'ironia e la capacità di osservare la realtà del giornalista. Per lui Augias rappresentava un modello di ciò che la televisione dovrebbe essere, capace di intrattenere senza rinunciare alla profondità.

Di poche parole, ma altrettanto significativo, è stato invece il messaggio di Enrico Mentana. Il direttore del Tg La7 ha pubblicato sui social una fotografia del collega, accompagnandola con una dedica essenziale: “Solo un abbraccio”. Tre parole che non hanno bisogno di ulteriori spiegazioni e che raccontano il dolore di chi preferisce affidare il proprio saluto a un gesto di affetto anziché a un lungo discorso.

Tra i messaggi più significativi c'è anche quello di, che aveva condiviso con Augias numerosi confronti televisivi, soprattutto negli ultimi anni a La Torre di Babele., la cultura e quella particolare capacità di discutere anche argomenti complessi senza perdere la misura. Nel suo saluto ha utilizzato un'espressione particolarmente bella, “la tua passione educata”, riconoscendo in Augias una qualità che lo aveva reso immediatamente riconoscibile agli occhi del pubblico.

Un ricordo che ha trovato spazio anche sui social di La7, l'emittente sulla quale Augias aveva continuato a lavorare fino agli ultimi giorni. Giovanni Floris ha scelto un messaggio breve e diretto, condiviso attraverso i canali di DiMartedì: “Ciao Corrado, un maestro”. Anche Tiziana Panella ha voluto salutarlo, ricordando soprattutto la grazia che aveva caratterizzato il suo modo di essere e di lavorare. Due omaggi diversi, ma accomunati dalla volontà di sottolineare il contributo che Augias aveva dato alla televisione italiana.

A ricordarlo è stato anche Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, che ne ha evidenziato il coraggio, la passione professionale e l'attenzione riservata alle nuove generazioni. Nel suo messaggio ha voluto ringraziarlo per gli insegnamenti lasciati nel corso di una carriera durata oltre sessant'anni. Particolarmente emozionante è stato poi l'omaggio di Fiorello, che ha scelto di ricordare Augias durante una diretta televisiva. Lo showman non si è limitato a rivolgere un pensiero al giornalista, ma ha deciso di leggere una delle sue riflessioni più conosciute, dedicata al significato della vita e alla consapevolezza che arriva con il trascorrere degli anni.

Un gesto che ha riportato l'attenzione proprio sulle parole dello scrittore, trasformando il momento di cordoglio in un'occasione per riflettere sulla sua eredità intellettuale.ha concluso il ricordo con un'esclamazione piena di affetto: “Evviva Corrado Augias!”. Un saluto diverso da quelli più solenni, capace però diche aveva continuato a diffondere cultura e curiosità fino alla fine.

Anche Andrea Salerno, direttore di La7, ha condiviso un ricordo profondamente personale. Nel suo messaggio ha ringraziato Augias per tutto ciò che aveva insegnato e per il lavoro realizzato insieme, lasciando intendere che i due avessero già concordato il modo in cui sarebbe stato ricordato dopo la morte. E proprio questo dettaglio rende la vicenda particolarmente significativa. Corrado Augias aveva infatti partecipato personalmente alla preparazione del suo ultimo saluto televisivo, una puntata speciale de La Torre di Babele destinata ad andare in onda lunedì 23 novembre 2026.

Una scelta che racconta la lucidità con la quale il giornalista aveva affrontato gli ultimi giorni della propria vita, continuando a pensare al pubblico e al rapporto costruito con milioni di spettatori. Alla lunga serie di messaggi si è aggiunto anche quello del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha ricordato Augias come un giornalista libero e uno scrittore capace di trasmettere i valori della conoscenza e della democrazia. Un riconoscimento arrivato dalle istituzioni, mentre il mondo della cultura e della televisione continuava a condividere fotografie, ricordi e parole di affetto.

, nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, è stata aperta la camera ardente, permettendo a cittadini, amici e colleghi di rendere omaggio al giornalista. I funerali si svolgeranno in forma privata, mentre per ilè previsto un memoriale pubblico all', con la partecipazione annunciata anche del compositore Nicola Piovani. A colpire, osservando tutti questi messaggi, è soprattutto un elemento:non viene ricordato soltanto per ciò che sapeva, ma per il modo in cui riusciva a condividere le proprie conoscenze con gli altri.

Nelle parole di Fazio, Mentana, Gramellini e degli altri colleghi emerge infatti il ritratto di un uomo elegante, curioso, ironico e capace di instaurare rapporti autentici anche al di fuori delle telecamere. E forse è proprio il gesto di Massimo Gramellini, quel messaggio inviato a un amico che non potrà più rispondere, a raccontare meglio di qualsiasi altro la difficoltà di accettare questo addio. Perché alcune persone continuano a vivere anche attraverso le conversazioni che non potremo più avere con loro, ma delle quali conserveremo per sempre il ricordo.