Cosa dice Harry Potter per aprire la Camera dei Segreti? Il segreto della parola in Serpentese

Pubblicazione: 13 novembre alle 21:30

Per aprire la Camera dei Segreti, Harry Potter deve pronunciare una parola in una lingua molto particolare: il Serpentese. Si tratta del linguaggio utilizzato dai serpenti, che il giovane mago riesce a comprendere e parlare grazie a una capacità insolita. La scena si svolge nel bagno di Mirtilla Malcontenta, dove Harry individua un piccolo serpente inciso su uno dei rubinetti. È proprio rivolgendosi a quella figura che riesce ad attivare il meccanismo nascosto. Ma quale parola pronuncia esattamente per aprire l'ingresso segreto?

, riproducendo il caratteristico suono sibilante di questo linguaggio. Non si tratta di una formula magica che qualsiasi mago può imparare e utilizzare attraverso un semplice incantesimo. Il Serpentese è una capacità particolare che permette di comunicare direttamente con i serpenti, comprendendone il linguaggio e riproducendone i suoni.

Per trovare l'ingresso della Camera dei Segreti, Harry si reca nel bagno di Mirtilla Malcontenta, all'interno di Hogwarts. Qui nota un piccolo serpente inciso su uno dei rubinetti del lavandino. La figura non è un semplice elemento decorativo, ma un dettaglio fondamentale per individuare il meccanismo che nasconde l'accesso alla misteriosa stanza. Harry capisce che deve rivolgersi proprio a quel serpente per attivarlo.

A quel punto pronuncia "Apriti!" in Serpentese. Il rubinetto reagisce alla sua voce e il lavandino rivela un passaggio segreto che conduce nelle profondità del castello. Non è necessario utilizzare la bacchetta o lanciare un incantesimo tradizionale, è sufficiente parlare la lingua giusta. La particolarità della scena sta proprio nel fatto che Harry riesce a utilizzare una capacità che non sapeva nemmeno di possedere.

Un dettaglio interessante riguarda il modo in cui Harry scopre di conoscere questa lingua.. Nel corso della storia, il protagonista comprende progressivamente che riuscire a parlare con i serpenti non è una caratteristica comune tra i maghi. Questo particolare diventa fondamentale per collegare il mistero della Camera dei Segreti alla storia di Salazar Serpeverde e alla figura del suo erede.

Il Serpentese assume un significato ancora più importante nel corso della storia, perché è una caratteristica associata a Salazar Serpeverde e alla sua discendenza. Harry scopre di avere questa capacità, un elemento che contribuisce ad alimentare i sospetti sul suo legame con l'erede di Serpeverde. La possibilità di parlare con i serpenti diventa uno degli indizi centrali per comprendere il mistero che circonda la Camera dei Segreti.

La parola da ricordare è "Apriti!", pronunciata in Serpentese davanti al serpente inciso sul rubinetto del bagno di Mirtilla Malcontenta. È questo il comando che permette a Harry di svelare l'ingresso nascosto e raggiungere la Camera dei Segreti. Una scena fondamentale della storia, che mostra quanto una capacità apparentemente insolita possa diventare decisiva per svelare uno dei misteri più importanti di Hogwarts.