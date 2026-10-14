Cos'è successo a Selma Blair? Emergono nuovi dettagli, dalla sclerosi multipla al trauma cranico
Selma Blair arrestata in volo: l'avvocato spiega che medicine dimenticate per la sclerosi multipla e un trauma cranico pregresso hanno causato l'episodio.
L'attrice Selma Blair, nota al grande pubblico per i suoi ruoli in film cult come Cruel Intentions e Hellboy, si è trovata al centro di un episodio che ha sollevato interrogativi importanti sul delicato equilibrio tra gestione di patologie croniche e vita quotidiana. Secondo quanto rivelato dal suo legale, un arresto avvenuto durante un volo sarebbe stato causato dalla combinazione di farmaci non assunti e di un trauma cranico pregresso.
Gli esperti intervistati hanno sottolineato come saltare le dosi di farmaci prescritti per la sclerosi multipla non sia semplicemente una dimenticanza innocua. Questi medicinali modulano il sistema immunitario e controllano l'infiammazione del sistema nervoso centrale. Quando vengono interrotti improvvisamente, il corpo può reagire in modi imprevedibili: confusione mentale, disorientamento, alterazioni dell'umore e compromissione del giudizio sono solo alcune delle manifestazioni possibili.
A complicare ulteriormente il quadro, secondo la difesa dell'attrice, ci sarebbe anche un trauma cranico subito in precedenza. Le lesioni alla testa, anche quando apparentemente superate, possono lasciare vulnerabilità permanenti che si manifestano in situazioni di stress fisico o emotivo. La combinazione di un cervello già compromesso dalla sclerosi multipla e di un trauma pregresso crea una tempesta perfetta dal punto di vista neurologico.
Gli avvocati dell'attrice hanno fornito documentazione medica dettagliata per spiegare le circostanze dell'accaduto, un passo importante per contestualizzare l'episodio all'interno di un percorso terapeutico complesso. La sclerosi multipla non è una condizione statica: ha alti e bassi, periodi di stabilità e momenti di crisi, e richiede un monitoraggio costante.