Cos'è successo a Selma Blair? Emergono nuovi dettagli, dalla sclerosi multipla al trauma cranico

Pubblicazione: 14 ottobre alle 17:01

L'attrice Selma Blair, nota al grande pubblico per i suoi ruoli in film cult come Cruel Intentions e Hellboy, si è trovata al centro di un episodio che ha sollevato interrogativi importanti sul delicato equilibrio tra gestione di patologie croniche e vita quotidiana. Secondo quanto rivelato dal suo legale, un arresto avvenuto durante un volo sarebbe stato causato dalla combinazione di farmaci non assunti e di un trauma cranico pregresso.





"These are serious allegations." A New York judge raises concerns that actress Selma Blair poses a risk to others after prosecutors accuse her of repeatedly kicking a Port Authority police officer and assaulting a nurse who was trying to provide medical care. Blair pleaded not guilty to two counts of second-degree assault, as the judge set bail at $20,000 cash or $60,000 bond. — Fox News (@FoxNews) October 13, 2026

La vicenda ha immediatamente attirato l'attenzione non solo per la notorietà della protagonista, ma soprattutto per le implicazioni mediche che solleva., una malattia neurodegenerativa che richiede un regime terapeutico costante e rigoroso.e sulle capacità cognitive della persona.Gli esperti intervistati hanno sottolineato come. Questi medicinali modulano il sistema immunitario e controllano l'infiammazione del sistema nervoso centrale. Quando vengono interrotti improvvisamente, il corpo può reagire in modi imprevedibili: confusione mentale, disorientamento, alterazioni dell'umore e compromissione del giudizio sono solo alcune delle manifestazioni possibili.

A complicare ulteriormente il quadro, secondo la difesa dell'attrice, ci sarebbe anche un trauma cranico subito in precedenza. Le lesioni alla testa, anche quando apparentemente superate, possono lasciare vulnerabilità permanenti che si manifestano in situazioni di stress fisico o emotivo. La combinazione di un cervello già compromesso dalla sclerosi multipla e di un trauma pregresso crea una tempesta perfetta dal punto di vista neurologico.



