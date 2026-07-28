“Così presto da farci sudare”: i fratelli Russo aggiornano i fan sulle riprese di Avengers: Secret Wars

Pubblicazione: 28 luglio alle 09:15

Il calendario dei fratelli Russo sta per diventare ancora più denso di quanto già non sia e mentre mettono gli ultimi ritocchi ad Avengers: Doomsday, i registi che hanno portato al successo planetario Infinity War e Endgame stanno già preparando il terreno per Avengers: Secret Wars. E a quanto pare, la transizione tra i due film più attesi del Marvel Cinematic Universe sta avvenendo prima di quanto molti potessero immaginare.

Durante un'intervista esclusiva con Collider al, subito dopo il panel Marvel Studios alla Hall H, Joe e Anthony Russo hanno fatto il punto sulla situazione di. Mentrerimane la loro priorità immediata, Anthony Russo ha rivelato che il lavoro dietro le quinte su Secret Wars è già in pieno svolgimento. Quando gli è stato chiesto come appare il loro futuro immediato, bilanciando il completamento diha spiegato che la post-produzione del primo film sta consumando la maggior parte della loro attenzione in questo momento.

Dal lavoro con il leggendario compositore Alan Silvestri alla rifinitura del mix audio finale, i registi sono immersi nella fase conclusiva. Ma contemporaneamente stanno già gettando le basi per il prossimo gigantesco evento crossover dell'MCU. La post-produzione di un film Marvel di questa portata è un processo stratificato e complesso. Non si tratta solo di montare scene: ogni nota musicale, ogni effetto sonoro, ogni dettaglio visivo deve essere calibrato alla perfezione per creare quell'esperienza cinematografica che i fan si aspettano da un evento Avengers.

Avengers: Doomsday, fonte: Marvel

I Russo stanno lavorando alle cosiddette "grace notes", quei tocchi finali che trasformano un buon film in un'esperienza di primo livello. E poi c'è la musica. Alan Silvestri, il compositore che ha definito il sound dell'era Avengers con le sue partiture memorabili, sta creando qualcosa di speciale per Doom. Anthony Russo ha lasciato intendere che ciò che Silvestri ha preparato per il personaggio interpretato da Robert Downey Jr. sarà un'esperienza sonora da vivere, non solo da ascoltare.

Ilha già dimostrato la sua capacità di elevare i momenti più intensiche restano impressi nella memoria collettiva dei fan. Ma mentresi avvicina al completamento,. I Russo hanno confermato di, un processo che include tutto, dalla pianificazione delle sequenze d'azione alla logistica delle riprese, dalla scrittura degli storyboard alla coordinazione con il vasto cast di personaggi Marvel che probabilmente popoleranno questo evento conclusivo.

Anthony Russo ha descritto questo periodo come "complicato ma elettrizzante". Non è difficile immaginarlo: gestire contemporaneamente la fase finale di un film monumentale e la preparazione di un altro richiede una capacità organizzativa e creativa fuori dal comune. Ma se c'è una coppia di registi che ha dimostrato di saper orchestrare crossover di dimensioni epiche, sono proprio loro. La scelta di riportare i Fratelli Russo per questi due film Avengers non è casuale. Hanno già dimostrato di saper bilanciare dozzine di personaggi, trame intrecciate e momenti emotivi potenti, mantenendo una coerenza narrativa che ha reso Infinity War ed Endgame pietre miliari del cinema blockbuster contemporaneo.

Avengers: Doomsday, fonte: Marvel

La loro esperienza nel gestire produzioni back-to-back sarà fondamentale per mantenere la continuità tra Doomsday e Secret Wars. Il Comic-Con di San Diego ha storicamente rappresentato il palcoscenico dove Marvel Studios svela i suoi piani più ambiziosi, e quest'anno non ha fatto eccezione. Il panel alla Hall H ha confermato l'entusiasmo attorno a questi progetti e il fatto che i Russo siano già operativi su Secret Wars mentre completano Doomsday dimostra quanto Marvel sia determinata a mantenere lo slancio narrativo tra i due film. Per i fan, sapere che Secret Wars non è un progetto lontano nel tempo ma una realtà già in fase di preparazione rappresenta una conferma importante.

Significa che la visione complessiva di questa saga è già definita, che i pezzi del puzzle stanno andando al loro posto e che l'attesa non sarà indefinita. La collaborazione con Alan Silvestri aggiunge un ulteriore strato di aspettativa. Il compositore ha la capacità quasi unica di tradurre in musica l'epicità e l'emozione che questi film richiedono. Il suo tema per gli Avengers è diventato iconico quanto il logo Marvel stesso, e il fatto che stia creando qualcosa di speciale per Doom suggerisce che il villain avrà un peso musicale e narrativo di primo piano. Per i prossimi mesi i fratelli Russo saranno impegnati su due fronti: da una parte rifinire ogni dettaglio di Avengers: Doomsday, dall'altra avviare concretamente la produzione di Avengers: Secret Wars.

Un doppio incarico tutt'altro che semplice, ma inevitabile per due film destinati a chiudere la Saga del Multiverso e a rappresentare uno dei momenti più importanti nella storia del Marvel Cinematic Universe. Nel frattempo, tutta l'attenzione resta puntata su Avengers: Doomsday. Il primo trailer ufficiale, presentato al Comic-Con e poi diffuso online, ha infatti acceso un acceso dibattito tra i fan: c'è chi lo considera un ritorno in grande stile per i Marvel Studios e chi, invece, teme che il film stia puntando troppo sull'effetto nostalgia e sul fan service. Il verdetto definitivo arriverà solo nelle sale, ma una cosa è certa: mentre Doomsday divide il pubblico, Secret Wars è già pronto a raccoglierne l'eredità.