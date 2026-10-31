Coyote vs. Acme, arriva la svolta per gli Oscar 2027: i Looney Tunes possono inseguire un traguardo mai raggiunto
Coyote vs. Acme è ammesso alla corsa agli Oscar 2027: scopri perché il film dei Looney Tunes può conquistare una nomination storica e chi sono i rivali.
Coyote vs. Acme può finalmente giocarsi le proprie carte nella competizione per gli Oscar 2027. L’Academy ha stabilito che il film è ammissibile nella categoria dedicata al miglior lungometraggio d’animazione, superando i dubbi legati alla presenza di sequenze in live action. Per Wile E. Coyote e i celebri personaggi dei Looney Tunes si apre una possibilità inedita, che potrebbe trasformarsi in un risultato storico per il franchise. Il film, già protagonista di una travagliata vicenda produttiva, dovrà ora misurarsi con concorrenti particolarmente attesi. Ma quanto sono concrete le sue possibilità di arrivare fino alla statuetta?
L’eventuale candidatura avrebbe un significato particolare per i Looney Tunes, protagonisti di una lunga storia nel mondo dell’animazione, ma finora mai arrivati a una nomination in questa categoria con un lungometraggio. Anche il precedente Looney Tunes: The Day the Earth Blew Up, uscito nel 2024, non aveva ottenuto il riconoscimento sperato. Inoltre, se Coyote vs. Acme entrasse nella cinquina, sarebbe soltanto il secondo film che mescola animazione e live action a riuscirci nei 25 anni di storia del premio, dopo Marcel the Shell, candidato nel 2022.
Il cinema, del resto, aveva già celebrato questa combinazione in passato, da Mary Poppins a Chi ha incastrato Roger Rabbit, diversi titoli hanno ottenuto candidature e premi in altre categorie, prima ancora che esistesse l’Oscar specifico per l’animazione. A rendere interessante il percorso del film è anche la sua storia fuori dallo schermo. Dopo essere stato accantonato dalla Warner Bros. nel 2023, il progetto è stato recuperato da Ketchup Entertainment, che avrebbe investito 50 milioni di dollari per acquisirlo.
Il primo rappresenta una produzione ambiziosa, costruita attraverso una tecnica artigianale complessa; il secondo può contare sulla forza di una saga Pixar amatissima e consolidata. Coyote vs. Acme potrebbe beneficiare sia dell'affetto del pubblico per i personaggi sia della particolare vicenda che ne ha accompagnato il ritorno sul grande schermo. La candidatura è ora possibile, ma la strada verso la statuetta resta aperta, l’ammissione alla gara non equivale a una nomination garantita e, ancora meno, a una vittoria.