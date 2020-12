, film basato sul noto personaggio animato dei Looney Tunes, ha una data di uscita.

Secondo quanto rivelato da Deadline la Warner Bros. avrebbe fissato al 21 luglio 2023 l’uscita nelle sale americane di Coyote vs. Acme che sarà diretto, ricordiamo, da Dave Green (Tartarughe Ninja – Fuori dall’Ombra) e basato su una sceneggiatura dio James Gunn, Jeremy Slater, Jon Silberman, Josh Silberman e Samy Burc

Il lungometraggio sarà un ibrido tra live-action e animazione e narrerà le vicende di Wile E. Coyote, intenzionato solamente a catturare e distruggere il suo acerrimo nemico: Road Runner (Beep Beep). Nel lungometraggio sarà presente ovviamente anche la ACME, ovvero la compagnia immaginaria che fornisce al protagonista le fallimentari armi che per ironia non lo aiutano minimamente a catturare Beep Beep.

Propio nelle scorse ore la Warner ha annunciato anche la data di uscita del prequel di Mad Max: Fury Road dedicato a Furiosa che avrà per protagonista Anya Taylor-Joy (La regina degli scacchi, The New Mutants, Split).

Tra i lavori di Dave Green ricordiamo Tartarughe Ninja – Fuori dall’Ombra (2016), film targato Paramount che ha incassato in tutto il mondo245 milioni di dollari. In precedenza ha diretto anche il film d’animazione Earth to Echo approdato nelle sale nel 2014.

Wile E. Coyote fa parte dei numerosi personaggi dei Looney Tunes, che comprendono Bugs Bunny, Daffy Duck, Porky Pig, Elmer Fudd, Yosemite Sam, Foghorn Livorno e Marvin il Marziano. La sua prima apparizione è avvenuta nel 1949 in “Fast and Furry-ous”.

