È ufficiale: il 3° film disarà diretto da, pronto al suo debutto dietro la macchina da presa. L’attore, lo ricordiamo, ha interpretatonel 2015 in Creed – Nato per combattere , e successivamente ha ripreso la parte nel 2018 in Creed 2

La conferma è arrivata nel corso di un’intervista di MTV News con Tessa Thompson, impegnata a promuovere il suo nuovo film su Amazon Prime, Sylvie’s Love.

L’attrice ha confermato che Jordan sarà regista prendendolo in giro sul titolo di “uomo più sexy al mondo”.

Dirigerà il prossimo Creed, perciò sarà una bomba interagire con lui come regista. Gli dirò solo di attenuare un po’ la sensualità. Ma comunque, non partiremo prima dell’anno prossimo inoltrato, non so se tra sei mesi sarà ancora l’uomo più sexy al mondo.

Dopo il successo di Creed 2, in grado di incassare 214 milioni di dollari in tutto il mondo, la MGM ha cercato di sviluppare un nuovo episodio del franchise piuttosto rapidamente, ingaggiando Zach Baylin per scrivere la sceneggiatura. Da allora il film è rimasto fermo, ma stando a Tessa Thompson la produzione partirà intorno all’estate.

Per quanto riguarda il resto del cast, oltre a Michael B. Jordan e a Tessa Thompson, sappiamo che Phylicia Rashad tornerà nel film, mentre è meno certo il coinvolgimento di Sylvester Stallone (che tempo fa aveva ammesso che un suo ritorno sarebbe improbabile).