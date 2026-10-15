Cruciani scontro a Dritto e Rovescio per il caro affitti: "Se non se lo può permettere se ne va"

Pubblicazione: 15 ottobre alle 11:08

Il caro affitti torna al centro del dibattito televisivo e, questa volta, a far discutere è il confronto tra Giuseppe Cruciani e Francesco, insegnante precario, durante Dritto e rovescio, il programma di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio. Al centro della discussione c'è il costo degli alloggi nelle grandi città e la difficoltà, per chi ha entrate limitate o una situazione lavorativa instabile, di sostenere le spese per vivere lontano da casa. Un tema che riguarda studenti, giovani lavoratori e precari, alle prese con canoni di locazione che possono assorbire una parte consistente delle proprie entrate.

Nel corso del confronto, Cruciani incalza Francesco proprio sul costo del suo affitto: "Ma quanto paga di affitto?". L'insegnante precario non sembra gradire la domanda e replica: "Ma questi saranno affari miei, quanto pago". Il giornalista insiste, facendo notare che è lo stesso Francesco a parlare di affitti: "Lei sta parlando di affitti, quando paga?". A quel punto, il giovane ribatte con una domanda diretta: "Lei quanto paga?". Un botta e risposta che sposta momentaneamente l'attenzione dal problema generale al caso personale del suo interlocutore.

Cruciani torna quindi sulla questione e chiede nuovamente a Francesco quanto spenda ogni mese per la casa. La risposta è precisa: "Io pago più di 600 euro al mese". È proprio questa cifra a diventare il punto centrale della discussione. Per l'insegnante, la spesa rappresenta un elemento da considerare nel dibattito sulle difficoltà economiche di chi vive e lavora in una grande città. Per Cruciani, invece, il canone indicato non sarebbe particolarmente elevato se rapportato al mercato immobiliare torinese.

"Non mi pare una cifra esagerata, 600 euro al mese a Torino", afferma il conduttore radiofonico, contestando la valutazione del suo interlocutore. La sua posizione è netta, chi non riesce a sostenere i costi di una determinata città dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di trasferirsi altrove, dove gli affitti possono essere più accessibili. Nel corso dello scambio, Cruciani sostiene infatti che si possa scegliere un altro luogo in cui pagare 400 o 500 euro, anziché pretendere di studiare proprio nella città desiderata.

Il confronto si accende ulteriormente quando Cruciani esplicita il suo ragionamento: "Se se lo può permettere, bene, se non se lo può permettere se ne va". Poco dopo aggiunge: "È lei che decide di andare a Torino a studiare". Il messaggio è chiaro,. Una posizione che mette al centro la responsabilità individuale, ma che apre inevitabilmente una questione più ampia, quanto è davvero libera la scelta di trasferirsi quando lo studio, il lavoro e le opportunità professionali sono legati a un territorio?

È proprio questo il nodo del dibattito sul caro affitti, da una parte, l'idea che chi non può permettersi una città debba cercare alternative, dall'altra, la difficoltà di conciliare stipendi, precarietà e costo della casa, senza rinunciare alle opportunità di formazione e occupazione. Il botta e risposta tra Cruciani e Francesco riporta l'attenzione su un problema che va oltre la singola cifra e riguarda l'accessibilità delle grandi città. Il confronto è andato in onda nel contesto della discussione sul carovita e sugli affitti affrontata a Dritto e rovescio, nella puntata dell'8 ottobre 2026.