Crystal Lake, il prequel di Venerdì 13 ha finalmente una piattaforma: ecco dove arriverà in Italia

Pubblicazione: 02 agosto alle 08:45

Per mesi i fan italiani dell'horror hanno trattenuto il fiato, domandandosi se avrebbero mai potuto vedere Crystal Lake, la serie prequel di Venerdì 13 che promette di riscrivere l'origine del franchise più sanguinario della storia del cinema. La risposta è finalmente arrivata: HBO Max ha acquisito i diritti di distribuzione per Europa, Medio Oriente e Africa, Italia compresa, e la serie debutterà sulla piattaforma entro la fine dell'anno.

L'accordo raggiunto darappresenta una boccata d'ossigeno per chi temeva di dover ricorrere a soluzioni alternative per seguire le vicende della famiglia Voorhees. Peacock, il servizio di streaming diche ha prodotto la serie insieme ad, non è infatti disponibile nel nostro paese e mantiene l'esclusiva solo per gli Stati Uniti, dove la premiere è fissata per ottobre. Regno Unito e Irlanda restano invece esclusi dall'accordo con HBO Max e dovranno attendere ulteriori annunci.

Crystal Lake non è l'ennesima variazione sul tema dello slasher mascherato che semina morte tra adolescenti incauti. Il progetto, ordinato originariamente da Peacock nel 2022, sposta radicalmente il punto di vista: al centro della narrazione non c'è Jason Voorhees, ma sua madre Pamela, interpretata da Linda Cardellini. L'attrice, candidata agli Emmy e nota per ruoli complessi e stratificati, presta il volto a uno dei personaggi più disturbanti dell'immaginario horror.

La serie riprende un anno dopo la morte per annegamento di Jason nel lago che dà il titolo allo show. L'arrivo di due sconosciuti che indagano sul passato del bambino innesca una serie di eventi che costringono gli abitanti della piccola comunità a interrogarsi su chi sia realmente Pamela Voorhees. La donna che tutti credevano di conoscere nasconde segreti più oscuri del lago stesso, e la narrazione promette di esplorare le dinamiche psicologiche che hanno trasformato una madre in lutto nell'origine di una leggenda maledetta.

Il cast includenel ruolo del capo della polizia locale Levon Brooks, affiancato dainterpreta il giovane Jason Voorhees, figura destinata a diventare iconica per generazioni di appassionati. La produzione ha scelto di costruire fisicamente la casa di, come testimoniano le foto dal set che mostrano lo scheletro della struttura, segno di un'attenzione maniacale alla ricostruzione ambientale.

La genesi della serie è stata tuttavia tutt'altro che lineare, visto che Bryan Fuller, il creatore di Hannibal che aveva firmato come sceneggiatore e showrunner originale, ha abbandonato il progetto nel maggio 2024 citando divergenze creative con A24, che aveva "deciso di intraprendere una strada diversa con il materiale". Il testimone è passato a Brad Caleb Kane, reduce dal lavoro su It: Welcome to Derry, ora accreditato come creatore, sceneggiatore e showrunner di Crystal Lake.

Crystal Lake, fonte: HBO Max

Kane guida un team di produttori esecutivi che include Marc Toberoff, Victor Miller (sceneggiatore del film originale del 1980), Robert M. Barsamian, Robert P. Barsamian, Stuart Manashil, Tyson Bidner, Michael Lennox e Roy Lee, oltre naturalmente ad A24. Il coinvolgimento di Miller garantisce una continuità narrativa con le radici del franchise, mentre la reputazione di A24 nel campo dell'horror autoriale ha alimentato aspettative altissime tra critica e pubblico.

Il trailer rilasciato nelle scorse settimane ha confermato l'atmosfera densa e claustrofobica che caratterizzerà la serie. Non un horror splatter votato al gore fine a se stesso, ma un'indagine psicologica sul dolore, l'ossessione e la discesa nella follia. La scelta di raccontare gli eventi prima della nascita del mito di Jason rappresenta una scommessa coraggiosa: trasformare un franchise costruito sulla violenza esplicita in un thriller psicologico che esplora le radici del male.

Per gli abbonati italiani a HBO Max, l'arrivo di Crystal Lake rappresenta un'aggiunta significativa al catalogo horror della piattaforma, che negli ultimi mesi ha puntato con decisione su produzioni di genere di alto profilo. La distribuzione internazionale dimostra la fiducia di Warner Bros. Discovery nel potenziale commerciale della serie, capace di attrarre sia i nostalgici del franchise sia un pubblico nuovo, attirato dalla presenza di nomi prestigiosi davanti e dietro la macchina da presa.