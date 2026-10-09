Cyberpunk 2077 diventa un film live-action con Paramount: Keanu Reeves tornerà nei panni di Johnny Silverhand?
Cyberpunk 2077 diventa un film live-action prodotto da Paramount. Ecco cosa sappiamo sul progetto, sul possibile ritorno di Keanu Reeves e sulla trama.
Il mondo di Cyberpunk 2077 si prepara a conquistare anche il cinema: dopo il successo del videogioco e della serie animata Cyberpunk: Edgerunners, Paramount Pictures sta sviluppando un film live-action ambientato nell'universo creato da CD Projekt RED. E tra le tante domande che accompagnano l'annuncio ce n'è una destinata inevitabilmente ad attirare l'attenzione dei fan: Keanu Reeves potrebbe tornare nei panni di Johnny Silverhand?
Il nuovo lungometraggio sarà realizzato con attori in carne e ossa e sarà ambientato nell'universo di Cyberpunk 2077, ma al momento non è stato chiarito se racconterà direttamente la storia del protagonista V oppure se introdurrà personaggi completamente nuovi. Non sono stati annunciati il regista, lo sceneggiatore o i membri del cast, e manca anche una possibile data d'uscita. Il progetto si trova quindi nelle sue fasi iniziali, ma il coinvolgimento di Paramount e della stessa software house polacca rappresenta un passo importante verso la sua realizzazione.
La scelta di affidare la produzione anche a Lorenzo di Bonaventura lascia immaginare un progetto particolarmente ambizioso, visto che il produttore ha contribuito a portare sul grande schermo numerosi film d'azione e fantascienza, lavorando a produzioni caratterizzate da effetti speciali, spettacolarità e budget importanti. Elementi che potrebbero rivelarsi fondamentali per ricreare Night City, la gigantesca metropoli futuristica nella quale si svolgono gli eventi del videogioco. Nel mondo di Cyberpunk 2077, infatti, le grandi corporazioni esercitano un potere enorme sulla società, mentre impianti cibernetici, intelligenze artificiali e tecnologie avanzatissime hanno trasformato radicalmente la vita quotidiana.
D'altra parte, Johnny Silverhand è diventato uno dei personaggi più riconoscibili dell'intero franchise, e la sua presenza potrebbe rappresentare un collegamento immediato tra l'esperienza videoludica e quella cinematografica. Per il momento, tuttavia, qualsiasi ipotesi sul ritorno di Reeves rimane soltanto una possibilità, non un elemento confermato della produzione. L'annuncio arriva inoltre in un momento particolarmente favorevole per il franchise. Cyberpunk 2077 ha superato i 40 milioni di copie vendute nel mondo, mentre l'espansione Phantom Liberty ha raggiunto quota 15 milioni.
Numeri impressionanti per un videogioco che, al momento del debutto nel dicembre 2020, aveva attraversato una delle crisi più discusse degli ultimi anni dell'industria videoludica a causa di svariati problemi di natura tecnica. Un ruolo fondamentale in questa rinascita è stato svolto anche da Cyberpunk: Edgerunners, la serie animata realizzata da Studio Trigger e distribuita su Netflix nel 2022. Ambientata nello stesso universo del videogioco, ma incentrata su personaggi e vicende differenti, la produzione ha conquistato pubblico e critica, dimostrando quanto Night City possa funzionare anche attraverso storie che non coinvolgono direttamente V e Johnny Silverhand.
Quello cinematografico, peraltro, non è il primo progetto live-action annunciato per Cyberpunk, poiché già nell'ottobre 2023 CD Projekt RED aveva comunicato una collaborazione con Anonymous Content, società coinvolta in produzioni come True Detective e Mr. Robot, per sviluppare una nuova storia ambientata nello stesso universo. All'epoca non era stato specificato se si sarebbe trattato di un film o di una serie televisiva, e il progetto era ancora alla ricerca di uno sceneggiatore. Al momento non è stato chiarito se il lungometraggio di Paramount rappresenti un'evoluzione di quella collaborazione oppure un'iniziativa completamente distinta.
Un dettaglio non secondario, perché potrebbe aiutare a comprendere quanto lavoro sia già stato svolto sull'adattamento e quali elementi creativi siano stati eventualmente conservati. La stessa CD Projekt RED ha accolto con entusiasmo la prospettiva di collaborare con Paramount. Michał Nowakowski, co-amministratore delegato della società, ha sottolineato la sintonia tra le ambizioni creative delle due realtà, dichiarando:
“Siamo entusiasti di avere Paramount come futuro partner, perché condivide le nostre ambizioni creative per il franchise di Cyberpunk. Non vediamo l'ora di condividere ulteriori dettagli al momento opportuno.” - Michał Nowakowski
Per il momento, dunque, il film live-action di Cyberpunk 2077 è ufficialmente in sviluppo, ma restano ancora da scoprire il cast, la trama e soprattutto l'identità del regista che avrà il compito di portare Night City sul grande schermo. E mentre i fan si chiedono se Keanu Reeves tornerà a interpretare Johnny Silverhand, l'universo della saga si prepara a espandersi ulteriormente anche su Netflix, dove è in dirittura d'arrivo Cyberpunk: Edgerunners 2, la seconda stagione della serie animata, che racconterà una nuova storia ambientata nella metropoli futuristica.