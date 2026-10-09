Cyberpunk 2077 diventa un film live-action con Paramount: Keanu Reeves tornerà nei panni di Johnny Silverhand?

Pubblicazione: 09 ottobre alle 07:45

Il mondo di Cyberpunk 2077 si prepara a conquistare anche il cinema: dopo il successo del videogioco e della serie animata Cyberpunk: Edgerunners, Paramount Pictures sta sviluppando un film live-action ambientato nell'universo creato da CD Projekt RED. E tra le tante domande che accompagnano l'annuncio ce n'è una destinata inevitabilmente ad attirare l'attenzione dei fan: Keanu Reeves potrebbe tornare nei panni di Johnny Silverhand?

La notizia è stata anticipata in esclusiva da, secondo cui il progetto vedrà la partecipazione diretta di, coinvolta nella produzione insieme a, produttore cinematografico conosciuto soprattutto per il suo lavoro su franchise hollywoodiani come. Una collaborazione che segna un nuovo passo nell'espansione di, anche se diversi aspetti fondamentali del film devono ancora essere definiti.

Il nuovo lungometraggio sarà realizzato con attori in carne e ossa e sarà ambientato nell'universo di Cyberpunk 2077, ma al momento non è stato chiarito se racconterà direttamente la storia del protagonista V oppure se introdurrà personaggi completamente nuovi. Non sono stati annunciati il regista, lo sceneggiatore o i membri del cast, e manca anche una possibile data d'uscita. Il progetto si trova quindi nelle sue fasi iniziali, ma il coinvolgimento di Paramount e della stessa software house polacca rappresenta un passo importante verso la sua realizzazione.

La scelta di affidare la produzione anche a Lorenzo di Bonaventura lascia immaginare un progetto particolarmente ambizioso, visto che il produttore ha contribuito a portare sul grande schermo numerosi film d'azione e fantascienza, lavorando a produzioni caratterizzate da effetti speciali, spettacolarità e budget importanti. Elementi che potrebbero rivelarsi fondamentali per ricreare Night City, la gigantesca metropoli futuristica nella quale si svolgono gli eventi del videogioco. Nel mondo di Cyberpunk 2077, infatti, le grandi corporazioni esercitano un potere enorme sulla società, mentre impianti cibernetici, intelligenze artificiali e tecnologie avanzatissime hanno trasformato radicalmente la vita quotidiana.

Al centro della, un mercenario che finisce coinvolto in una vicenda molto più grande di lui dopo essere entrato in possesso di un biochip contenente la coscienza digitalizzata di, il personaggio interpretato da. Ed è proprio la presenza dell'attorea rappresentare uno degli interrogativi più interessanti sul futuro adattamento.non è stato annunciato nel cast, e al momento non esistono conferme di un suo eventuale ritorno. La possibilità dipenderà soprattutto dalla: sedecidesse di raccontare una storia originale ambientata a, potrebbe anche rinunciare completamente ai protagonisti del videogioco.

D'altra parte, Johnny Silverhand è diventato uno dei personaggi più riconoscibili dell'intero franchise, e la sua presenza potrebbe rappresentare un collegamento immediato tra l'esperienza videoludica e quella cinematografica. Per il momento, tuttavia, qualsiasi ipotesi sul ritorno di Reeves rimane soltanto una possibilità, non un elemento confermato della produzione. L'annuncio arriva inoltre in un momento particolarmente favorevole per il franchise. Cyberpunk 2077 ha superato i 40 milioni di copie vendute nel mondo, mentre l'espansione Phantom Liberty ha raggiunto quota 15 milioni.

We're excited about Paramount as a future partner who shares our creative ambitions for the Cyberpunk franchise. We look forward to sharing more details at the appropriate time. — Michał Nowakowski (@michalnowakow) October 8, 2026

Numeri impressionanti per un videogioco che, al momento del debutto nel dicembre 2020, aveva attraversato una delle crisi più discusse degli ultimi anni dell'industria videoludica a causa di svariati problemi di natura tecnica. Un ruolo fondamentale in questa rinascita è stato svolto anche da Cyberpunk: Edgerunners, la serie animata realizzata da Studio Trigger e distribuita su Netflix nel 2022. Ambientata nello stesso universo del videogioco, ma incentrata su personaggi e vicende differenti, la produzione ha conquistato pubblico e critica, dimostrando quanto Night City possa funzionare anche attraverso storie che non coinvolgono direttamente V e Johnny Silverhand.

Un precedente che potrebbe rappresentare un'indicazione importante. Anziché riproporre fedelmente una trama che milioni di giocatori conoscono già, gli autori potrebbero, raccontando le vicende di mercenari, criminali e persone comuni costrette a sopravvivere in una società dominata dalle corporazioni. Non si tratta però di una direzione narrativa ufficialmente confermata, eper capire quali siano le intenzioni dello studio.

Quello cinematografico, peraltro, non è il primo progetto live-action annunciato per Cyberpunk, poiché già nell'ottobre 2023 CD Projekt RED aveva comunicato una collaborazione con Anonymous Content, società coinvolta in produzioni come True Detective e Mr. Robot, per sviluppare una nuova storia ambientata nello stesso universo. All'epoca non era stato specificato se si sarebbe trattato di un film o di una serie televisiva, e il progetto era ancora alla ricerca di uno sceneggiatore. Al momento non è stato chiarito se il lungometraggio di Paramount rappresenti un'evoluzione di quella collaborazione oppure un'iniziativa completamente distinta.

Cyberpunk 2077, fonte: CD Projekt RED

Un dettaglio non secondario, perché potrebbe aiutare a comprendere quanto lavoro sia già stato svolto sull'adattamento e quali elementi creativi siano stati eventualmente conservati. La stessa CD Projekt RED ha accolto con entusiasmo la prospettiva di collaborare con Paramount. Michał Nowakowski, co-amministratore delegato della società, ha sottolineato la sintonia tra le ambizioni creative delle due realtà, dichiarando:

“Siamo entusiasti di avere Paramount come futuro partner, perché condivide le nostre ambizioni creative per il franchise di Cyberpunk. Non vediamo l'ora di condividere ulteriori dettagli al momento opportuno.” - Michał Nowakowski

Il film si inserisce anche nella strategia didi investire sempre di più negli adattamenti cinematografici dei videogiochi. La società è infatti già coinvolta in produzioni legate a franchise come, con l'obiettivo di portare sul grande schermo proprietà intellettuali capaci di attirare un pubblico internazionale. Nel frattempo, l'universo dicontinua a espandersi anche al di fuori dei videogiochi, con nuovi progetti destinati ad arricchire un franchise che sembra ormai aver trovato una seconda vita tra cinema e animazione. Ilrappresenta infatti un ulteriore passo nella strategia di, intenzionata a sfruttare il potenziale diper raccontare storie sempre nuove.

Per il momento, dunque, il film live-action di Cyberpunk 2077 è ufficialmente in sviluppo, ma restano ancora da scoprire il cast, la trama e soprattutto l'identità del regista che avrà il compito di portare Night City sul grande schermo. E mentre i fan si chiedono se Keanu Reeves tornerà a interpretare Johnny Silverhand, l'universo della saga si prepara a espandersi ulteriormente anche su Netflix, dove è in dirittura d'arrivo Cyberpunk: Edgerunners 2, la seconda stagione della serie animata, che racconterà una nuova storia ambientata nella metropoli futuristica.