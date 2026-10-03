Da Amici a Sanremo: Stefano De Martino compie 37 anni e si conferma il "golden boy" della tv
Stefano De Martino compie 37 anni: ripercorriamo la carriera del conduttore, dagli esordi nella danza al grande successo in Rai fino alla consacrazione televisiva.
Da ballerino promettente nato artisticamente nei banchi di un talent show a indiscusso "golden boy" della televisione italiana. Stefano De Martino spegne oggi, 3 ottobre, 37 candeline, festeggiando un compleanno che coincide con il momento più alto e maturo della sua carriera sul piccolo schermo. La sua parabola professionale rappresenta una delle evoluzioni più affascinanti e studiate dello show business nostrano degli ultimi anni.
Dopo la gavetta e la consacrazione su Rai2 con il fortunato Stasera tutto è possibile e il talk show notturno Bar Stella, il grande traguardo è arrivato con l'approdo al timone di Affari Tuoi su Rai1. Raccolta la pesante eredità di Amadeus, il conduttore ha saputo conquistare saldamente l'access prime time, incollando davanti alla tv milioni di telespettatori e registrando ascolti da record.
Oggi Stefano De Martino non è soltanto uno dei volti di punta dell'intrattenimento Rai, ma un professionista capace di riempire i teatri con i suoi one man show e di gestire con tempismo comico e naturalezza qualsiasi palcoscenico. La sua ascesa dimostra che il successo televisivo, lungi dall'essere frutto del caso, premia la versatilità, lo studio costante e la capacità di entrare in sintonia profonda con il pubblico di ogni età. Buon compleanno a uno dei protagonisti assoluti della tv di oggi.