Da Amici a Sanremo: Stefano De Martino compie 37 anni e si conferma il "golden boy" della tv

Pubblicazione: 03 ottobre alle 11:23

Da ballerino promettente nato artisticamente nei banchi di un talent show a indiscusso "golden boy" della televisione italiana. Stefano De Martino spegne oggi, 3 ottobre, 37 candeline, festeggiando un compleanno che coincide con il momento più alto e maturo della sua carriera sul piccolo schermo. La sua parabola professionale rappresenta una delle evoluzioni più affascinanti e studiate dello show business nostrano degli ultimi anni.

Stefano De Martino compleanno-foto Raiplay

Originario di Torre del Greco, dove è nato nel 1989, De Martino ha costruito il proprio successo passo dopo passo, smarcandosi progressivamente dall'etichettaIl debutto nella danza, impreziosito da borse di studio prestigiose e tournée internazionali, ha posto le basi di una straordinaria disciplina sul palcoscenico. Il vero salto di qualità è avvenuto però sul piccolo schermo, dove ha saputo reinventarsi showman a tutto tondo.

Dopo la gavetta e la consacrazione su Rai2 con il fortunato Stasera tutto è possibile e il talk show notturno Bar Stella, il grande traguardo è arrivato con l'approdo al timone di Affari Tuoi su Rai1. Raccolta la pesante eredità di Amadeus, il conduttore ha saputo conquistare saldamente l'access prime time, incollando davanti alla tv milioni di telespettatori e registrando ascolti da record.

Oggi Stefano De Martino non è soltanto uno dei volti di punta dell'intrattenimento Rai, ma un professionista capace di riempire i teatri con i suoi one man show e di gestire con tempismo comico e naturalezza qualsiasi palcoscenico. La sua ascesa dimostra che il successo televisivo, lungi dall'essere frutto del caso, premia la versatilità, lo studio costante e la capacità di entrare in sintonia profonda con il pubblico di ogni età. Buon compleanno a uno dei protagonisti assoluti della tv di oggi.