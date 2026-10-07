Da Doc - Nelle tue mani a Ballando con le stelle: svelati 3 nuovi volti nella prossima puntata

Pubblicazione: 07 ottobre alle 10:16

Ballando con le Stelle 2026 si prepara a una seconda puntata decisamente ricca di volti noti. Sabato 10 ottobre, infatti, la pista dello show di Milly Carlucci non accoglierà un solo ballerino per una notte, ma ben tre. A mettersi alla prova saranno altrettanti attori italiani, provenienti da percorsi molto diversi ma accomunati da una forte presenza sul piccolo e grande schermo. Una scelta che promette di rendere ancora più movimentata la serata, tra coreografie, musica e giudizi della giuria.

, interprete amatissima dal pubblico italiano e protagonista di una carriera costruita tra cinema, televisione e teatro. La sua partecipazione arriva in un momento particolarmente significativo, pochi giorni dopo Ballando, infatti, tornerà su Rai 1 con la nuova stagione de I casi di Teresa Battaglia, dove veste nuovamente i panni dell'investigatrice friulana.

Accanto a lei ci sarà Giacomo Giorgio, volto diventato popolare soprattutto grazie a Mare Fuori e progressivamente sempre più presente in produzioni televisive e cinematografiche. L'attore ha fatto parte anche del cast di Doc – Nelle tue mani, consolidando ulteriormente la propria popolarità presso il pubblico della Rai. Per lui la sfida sarà particolarmente interessante proprio perché la pista da ballo rappresenta un territorio molto diverso rispetto ai ruoli interpretati davanti alla macchina da presa.

Il terzo ospite speciale sarà Stefano Fresi, attore capace di passare dalla commedia al cinema d'autore senza rinunciare all'attività teatrale. In questo periodo è impegnato sul grande schermo con Sotto a chi tocca, mentre continua a portare in scena anche lo spettacolo Dioggene. A Ballando con le Stelle dovrà quindi cambiare completamente registro e trasformarsi, almeno per una sera, in ballerino, una prova che potrebbe mettere in luce un lato inedito della sua personalità artistica.

La puntata avrà inoltre un momento dal forte sapore nostalgico., oggi presente nello show in qualità di giurata., dove interpretavano rispettivamente Anna Obrofari e la principessa Maria Pia Lanti di Santacroce. A distanza di oltre vent'anni, il loro incontro avverrà quindi in un contesto completamente diverso, con Ricci pronta a scendere in pista e d'Urso dall'altra parte del palco.

La seconda puntata di sabato 10 ottobre si presenta con una formula particolare, tre attori, tre percorsi differenti e una sola pista sulla quale mettersi alla prova. Dopo il debutto della nuova edizione, Milly Carlucci punta così su tre ospiti provenienti dal mondo della recitazione, aggiungendo alla gara anche l'elemento della sorpresa. Resta da capire quale dei tre riuscirà a conquistare maggiormente il pubblico e la giuria con la propria esibizione.