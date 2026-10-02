Ballando con le Stelle pronto a cambiare tutto: Fasulo promette un cast “pirotecnico” e ricorda Naomi Campbell

Pubblicazione: 02 ottobre alle 08:30

Mancano ormai pochissimi giorni al ritorno di Ballando con le Stelle e in Rai è arrivato il momento di scoprire le carte. La ventunesima edizione del programma di Milly Carlucci, al via sabato 3 ottobre su Rai 1, si prepara infatti a cambiare parecchio rispetto al passato: nuova casa, giuria rivoluzionata, un sistema di voto mai utilizzato prima e tredici coppie pronte a scendere in pista.

A raccontare le dimensioni della macchina è stato anche, vicedirettore dell'Intrattenimento Prime Time Rai, che durante la presentazione ha ripercorso i numeri impressionanti accumulati dal programma in vent'anni. Sono statedi concorrenti passate da, mentre al tavolo della giuria si sono alternati complessivamente. Fasulo ha voluto ricordare anche, prima di soffermarsi su un altro elemento diventato nel tempo uno dei marchi di fabbrica dello show.

Nel corso delle precedenti edizioni sono stati infatti circa 220 i “Ballerini per una notte”, con nomi che hanno attraversato cinema, moda, televisione e sport. Ed è proprio durante questo passaggio che è spuntato anche il nome di Naomi Campbell. “Abbiamo avuto Lina Wertmuller, per dieci anni un quintetto spettacolare e 220 ballerini per una notte tra cui Naomi Campbell e Monica Bellucci, ma anche grandi campioni dello sport”, ha ricordato Fasulo, sottolineando quanto il programma sia riuscito negli anni a portare sulla pista personaggi provenienti da mondi completamente diversi.

Barbara D’Urso e Pasquale la Rocca a Ballando con le Stelle, fonte: Rai

Il riferimento alla supermodella non anticipa quindi una sua nuova partecipazione alla ventunesima edizione, ma serve a fotografare la storia di uno show che, dopo vent'anni, vuole ancora una volta cambiare pelle. E le novità questa volta sono numerose. Ballando con le Stelle lascerà infatti il tradizionale Auditorium Rai del Foro Italico e andrà in onda dal nuovo Studio “Pippo Baudo” di Saxa Rubra, completamente rinnovato per ospitare il programma. Anche il backstage avrà uno spazio dedicato nello Studio 7.

La trasformazione più evidente riguarderà però la giuria, visto che restano, mentre al tavolo arriveranno. Due ingressi destinati inevitabilmente a modificare gli equilibri del programma dopo l'uscita di. Cambierà di conseguenza anche ciò che accade a bordo pista., saranno coinvolte nella gestione del tesoretto, mentre Sara Di Vaira e Matteo Addino continueranno a dare voce al pubblico insieme alla stessa Erra.

Un'altra assenza importante sarà quella di Paolo Belli ed a prendere il suo posto nella Sala delle Stelle sarà Simone Di Pasquale, che accoglierà i concorrenti subito dopo le esibizioni. Una scelta che lo storico volto del programma ha raccontato di aver condiviso anche con Belli, ma una delle vere rivoluzioni riguarderà direttamente il pubblico da casa: per la prima volta nella storia di Ballando con le Stelle sarà infatti possibile votare anche attraverso RaiPlay.

Ballando con le Stelle, fonte: Rai

Al tradizionale meccanismo legato ai social verrà affiancato un voto online gratuito accessibile anche tramite QR code, una novità che Fasulo ha definito un passaggio importante nel percorso digitale della Rai. Al centro di tutto rimarranno naturalmente i concorrenti. Le coppie in gara saranno tredici: Aurora Ramazzotti con Nikita Perotti, Manuela Moreno con Carlo Aloia, Noemi Bocchi con Giovanni Pernice, Alessandro Matri con Giada Lini, Massimo Ghini con Valentina Fiorini, Andy Díaz con Gioia Giovanatti, Jimmy Ghione con Anastasia Kuzmina, Anna Safroncik con Leonardo Lini, Alberto Ravagnani con Erika Martinelli, Monica Guerritore con Luca Urso, Riccardo Rossi con Elisa Terrasi, Eugenio Finardi con Rebecca Gabrielli e Ornella Muti con Pasquale La Rocca.