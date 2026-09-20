Da James Bond al nuovo Narnia di Greta Gerwig: Daniel Craig è irriconoscibile nel sorprendente look da mago

Pubblicazione: 20 settembre alle 08:15

Dimenticate per un momento lo smoking impeccabile di James Bond e persino l'eleganza stravagante di Benoit Blanc, visto che Daniel Craig ha cambiato completamente volto per il nuovo Narnia di Greta Gerwig, e la prima immagine ufficiale del suo personaggio mostra l'attore in uno dei ruoli più insoliti della sua carriera. Empire ha infatti svelato il primo sguardo a Craig nei panni di zio Andrew Ketterley, il mago al centro di Narnia: Il nipote del mago. Capelli grigi e arruffati, occhiali, abiti tutt'altro che eleganti e un laboratorio pieno di lenti, oggetti e strani esperimenti: l'ex 007 è decisamente lontano dall'immagine alla quale il grande pubblico lo ha associato per tanti anni.

Non si tratta però soltanto di una trasformazione estetica, dato cheè uno dei personaggi fondamentali della storia raccontata da C.S. Lewis, perché sono proprio i suoi esperimenti con la magia a mettere in moto gli eventi che porterannoa viaggiare tra mondi differenti e, soprattutto, ad assistere alla nascita di Narnia.ha spiegato ache non è nemmeno così semplice stabilire se il suo personaggio parta da buone intenzioni. L'attore non lo considera necessariamente crudele o malvagio:è piuttosto un uomo talmente ossessionato dalle possibilità offerte dalle proprie scoperte da finire per ignorare le persone che gli stanno intorno e le conseguenze delle sue azioni.

Invece Greta Gerwig ha trovato una maniera decisamente più colorita per descriverlo, definendolo “il mago più stupido del mondo che è davvero riuscito a fare della magia”. Una descrizione che lascia intuire come il personaggio possa avere anche una componente eccentrica e quasi comica, nonostante il peso enorme che le sue azioni avranno sull'intera storia. Per Craig il progetto ha inoltre un legame molto personale con l'infanzia. L'attore ha raccontato che Il leone, la strega e l'armadio fu il primo libro che lesse interamente in una sola notte: iniziò a leggerlo e rimase sveglio fino all'alba per arrivare alla fine. Fino a quel momento, ha ricordato, non gli era mai capitato di iniziare e terminare un romanzo tutto d'un fiato.

Il nipote del mago rappresenta del resto un punto di partenza molto particolare per il nuovo universo cinematografico di Narnia. Pubblicato nel 1955 come sesto volume delle Cronache di Narnia, il romanzo è però il primo in ordine cronologico e racconta le origini di numerosi elementi destinati a diventare fondamentali nella saga. È qui che scopriamo come nasce Narnia, come entra in scena Jadis e persino le origini dell'armadio che anni dopo permetterà ai fratelli Pevensie di raggiungere quel mondo ne Il leone, la strega e l'armadio. La scelta di Gerwig permette quindi alla nuova versione di Netflix di ripartire letteralmente dall'inizio, invece di raccontare ancora una volta per prima la storia già portata al cinema nel 2005.

Accanto aci sarannoin quelli di Polly Plummer, mentreinterpreterà Jadis, destinata a diventare la Strega Bianca. Nel cast figurano anchee soprattutto, scelta per dare voce ad Aslan.sembra inoltre intenzionata a imprimere alla saga un'identità molto personale. La regista di Barbie e Piccole donne ha parlato della propria visione come di qualcosa vicino a una grande opera rock, citando tra le proprie ispirazioni David Bowie, Paul McCartney e David Gilmour. Anche le prime immagini sembrano andare in quella direzione, con un'estetica più colorata ed eccentrica rispetto alle precedenti trasposizioni cinematografiche.

Netflix ha intanto confermato che Narnia: Il nipote del mago sarà un evento cinematografico vero e proprio prima di arrivare sulla piattaforma. Il film debutterà con alcune anteprime IMAX il 10 febbraio 2027, arriverà nelle sale e in IMAX a livello internazionale il 12 febbraio e soltanto successivamente, il 2 aprile 2027, entrerà nel catalogo Netflix. Ma prima di allora, la trasformazione di Daniel Craig offre già un primo assaggio piuttosto eloquente della direzione scelta da Greta Gerwig: tra il suo eccentrico zio Andrew e Meryl Streep chiamata a dare voce ad Aslan, il nuovo Narnia sembra intenzionato a sorprendere anche chi crede di conoscere già molto bene il mondo creato da C.S. Lewis.