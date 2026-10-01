Da Obsession ai fantasmi: svelato il nuovo progetto del regista (nel cast una star di Breaking Bad)

Pubblicazione: 01 ottobre alle 17:30

Blumhouse e Focus Features hanno annunciato la data di uscita ufficiale di Anything But Ghosts, il nuovo horror diretto da Curry Barker che vedrà protagonista Aaron Paul. Il film arriverà nelle sale il 7 maggio 2027, distribuito da Focus Features negli Stati Uniti e da Universal Pictures International per i mercati esteri.

Westworld - HBO

La notizia arriva, il thriller soprannaturale diretto da Barker uscito nel 2026 che ha incassatoa fronte di, diventandodella storia del cinema. Un risultato che ha trasformato il giovane regista in uno dei nomi più caldi del momento e che ha consolidato ulteriormente la partnership tra Blumhouse e il duo creativo formato da Barker e Cooper Tomlinson.

In Anything But Ghosts, Paul reciterà accanto a Violet McGraw, Chris Reinacher e Bryce Dallas Howard, anche se i dettagli sui loro personaggi rimangono ancora top secret. Quello che sappiamo è che la trama seguirà due aspiranti cacciatori di fantasmi, interpretati dagli stessi Barker e Tomlinson, che si troveranno completamente fuori controllo quando le cose inizieranno a degenerare in modo terrificante.

La sceneggiatura è firmata dallo stesso Barker insieme al collaboratore di lunga data Cooper Tomlinson. I due lavorano insieme da otto anni, un sodalizio nato con la webserie Roommates e proseguito con il loro canale di sketch comedy That's a Bad Idea. Questo rappresenta la seconda volta che recitano insieme in un lungometraggio, dopo il film horror indipendente Milk & Serial del 2024.

Obsession - Focus Features

La collaborazione tra Blumhouse, Focus Features e il duo Barker-Tomlinson si è rivelataObsession, il loro primo progetto insieme, ha dimostrato chea storie horror originali quando sono raccontate con visione e autenticità. Il film, interpretato da Michael Johnston e Inde Navarette, narrava la storia di un uomo che riusciva a far innamorare la sua cotta di lunga data attraversoche sconvolgeva le loro vite.

Il successo straordinario di Obsession ha trasformato quello che era un piccolo progetto indipendente in un fenomeno culturale del 2026, uno dei film più discussi dell'anno. Ora le aspettative per Anything But Ghosts sono altissime, con il pubblico curioso di vedere se Barker riuscirà a replicare la magia che lo ha consacrato come uno dei talenti più promettenti del cinema horror contemporaneo.