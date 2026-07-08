Dal ritorno di Doc alle grandi novità: le 5 fiction Rai che accenderanno l'autunno televisivo 2026

Pubblicazione: 08 luglio alle 10:03

L’autunno televisivo si preannuncia caldissimo per gli amanti della fiction italiana. Con la presentazione dei nuovi palinsesti, la Rai ha svelato i titoli di punta che terranno incollati milioni di telespettatori allo schermo. Tra attesissimi sequel e storie totalmente inedite ispirate a grandi successi letterari e fatti reali, ce n'è davvero per tutti i gusti. Di seguito le 5 fiction Rai più attese dell'autunno 2026 da vedere assolutamente.

1. Doc - Nelle tue mani 4 (Rai 1)

Tra gli appuntamenti più attesi c'è senza dubbio il ritorno di Doc – Nelle tue mani. La quarta stagione riporterà Andrea Fanti alle prese con nuove sfide professionali e personali, in un ospedale profondamente cambiato. Dopo il successo delle stagioni precedenti, la serie punta ancora una volta su emozioni, casi clinici e dinamiche umane che hanno conquistato milioni di telespettatori.

2. La Famiglia Panini - L'avventura delle figurine (Rai 1)

Una delle novità assolute e più affascinanti della stagione. Questa serie evento, liberamente ispirata al romanzo "L'album dei sogni" di Luigi Garlando, vanta un cast stellare con Serena Rossi, Simone Liberati e Federico Cesari. La fiction ripercorre l'incredibile epopea della famiglia modenese che ha dato vita alle celebri figurine, trasformando un'idea semplice in un fenomeno culturale internazionale che ha fatto sognare intere generazioni.

3. Tutto l'amore che resta (Rai 1)

Grande ritorno su Rai 1 anche per Raoul Bova, affiancato da Giulia Bevilacqua, in un intenso family drama ad alto tasso emotivo. Bova interpreta il preside di un liceo moderno che mette l'inclusione e l'ascolto al centro del suo metodo educativo. La serie affronta con delicatezza e realismo le sfide quotidiane degli adolescenti, il bullismo, l'accettazione e il complesso rapporto tra genitori e figli.

4. Una piccola formalità (Rai 1)

Per chi cerca una ventata di leggerezza, commedia brillante e un pizzico di mistero, arriva la serie tratta dal romanzo di Alessia Gazzola. La talentuosa Pilar Fogliati interpreta una giornalista ironica e un po' caotica che si ritrova improvvisamente al centro di un'avventura surreale a causa di un'eredità misteriosa. Tra segreti di famiglia e continui colpi di scena, le risate (e i batticuore) sono assicurati.

5. Estranei (Rai 2)

Spazio anche al grande thriller psicologico su Rai 2 con una produzione dal respiro internazionale. Ambientata tra le nebbie di Correggio, la serie vanta nel cast nomi del calibro di Elena Radonicich, Ricky Memphis, Isabella Ferrari e Giulio Scarpati. Al centro della trama, la misteriosa scomparsa di due giovani innamorati che farà emergere segreti e tensioni mai sopite all'interno della più grande comunità Sikh d'Italia.

Il palinsesto Rai autunnale vedrà il ritorno anche di altre fiction molto seguite, confermando la volontà della Rai di puntare su produzioni di qualità accanto a progetti inediti. L'obiettivo è offrire una stagione capace di soddisfare sia gli appassionati delle serie consolidate sia chi cerca nuove storie da seguire settimana dopo settimana. Con un mix di titoli originali, racconti ispirati a fatti reali e sequel molto attesi, l'autunno 2026 si preannuncia come uno dei più ricchi degli ultimi anni per la fiction della rete di stato. Una proposta che punta a confermare il ruolo centrale delle produzioni italiane nel panorama televisivo nazionale.