Dalla serie sugli 883 a Vamos a la playa: chi sono i Righeira e perché Johnson e Michael si sono divisi

Pubblicazione: 10 ottobre alle 12:23

Prima degli 883, c’era già un duo capace di lasciare il segno nella musica italiana. Johnson e Michael Righeira hanno caratterizzato gli anni Ottanta con melodie elettroniche, ritornelli immediati e un’immagine fuori dagli schemi. Da Vamos a la playa a L’estate sta finendo, le loro canzoni continuano a essere ascoltate anche a distanza di decenni. Dietro questi nomi d’arte si nasconde, però, una storia fatta di amicizia, sperimentazione e percorsi artistici differenti. Ma chi erano davvero i due musicisti e perché hanno smesso di lavorare insieme?

. Alla fine degli anni Settanta iniziano a frequentare l’ambiente musicale, interessandosi alle sonorità elettroniche e alle nuove tendenze internazionali., quasi fossero fratelli, pur non avendo alcun legame di parentela.

I nomi inventati, i look eccentrici e l’immagine ironica contribuiscono a renderli immediatamente riconoscibili. La svolta discografica arriva nel 1983 con Vamos a la playa, cantata in spagnolo e rimasta al primo posto della classifica italiana per sette settimane. Nello stesso anno esce No tengo dinero, che consolida la loro presenza nelle classifiche. Dietro i ritmi apparentemente spensierati di Vamos a la playa si nasconde anche un immaginario apocalittico, in contrasto con l’atmosfera da festa suggerita dalla musica.

Nel 1985 i Righeira pubblicano L’estate sta finendo, questa volta cantata in italiano. Nonostante il titolo faccia pensare agli ultimi giorni di agosto, il singolo viene lanciato quando la stagione estiva è appena iniziata. Il brano racconta la fine dell’estate come metafora di un amore che si allontana e di momenti felici destinati a passare. La vittoria al Festivalbar dello stesso anno ne rafforza il posto nella memoria collettiva. Nel repertorio del duo trovano spazio anche Hey Mama e Innamoratissimo (Tu che fai battere forte il mio cuore), pubblicata nel 1986, che mette in evidenza un lato più romantico senza rinunciare alle sonorità elettroniche. Il loro stile rappresenta una delle espressioni più riconoscibili del pop italiano di quel periodo, capace di unire sperimentazione musicale, immagine e ritornelli orecchiabili.

Con il passare del tempo, il duo attraversa una fase di minore visibilità e negli anni Novanta Johnson e Michael si allontanano professionalmente.. Nel frattempo, Stefano Rota porta avanti il progetto musicale Gloria Mundi, avvalendosi del contributo di musicisti come Franco Battiato e Giusto Pio., che da quel momento continua a portare dal vivo il repertorio del gruppo e avvia anche una propria etichetta discografica, Kottolengo Recordings & Wines. Le ragioni precise della rottura non sono state chiarite pubblicamente, non è possibile attribuirla con certezza a un'incompatibilità personale o artistica.

Il nome dei Righeira è tornato al centro dell’attenzione anche grazie alla seconda stagione di Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, la serie diretta da Sydney Sibilia dedicata all’universo musicale di Max Pezzali e Mauro Repetto. Nella fiction, Johnson e Michael rappresentano un precedente artistico per gli 883, entrambe le coppie hanno costruito un’identità riconoscibile partendo da un’amicizia e dalla voglia di distinguersi nel panorama musicale italiano. I due musicisti sono interpretati da Ruben Aprea e Matteo Maiolani. Nel 2025 Johnson Righeira è salito sul palco del Festival di Sanremo durante la serata delle cover insieme ai Coma_Cose, riproponendo L’estate sta finendo. Un ritorno che testimonia la longevità del repertorio del duo, anche dopo la fine della collaborazione tra i suoi componenti.