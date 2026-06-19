Dall'Italia al successo internazionale: la serie del 2026 di Marco Bellocchio è nella Top 10 del New York Times

Pubblicazione: 19 giugno alle 13:30

Il 2026 si sta rivelando un anno fondamentale per la televisione italiana. Mai come oggi le produzioni nazionali hanno dimostrato di poter competere con i grandi colossi internazionali, grazie a una qualità narrativa sempre più elevata, cast prestigiosi e investimenti capaci di trasformare le serie TV in veri e propri eventi culturali. Negli ultimi anni il confine tra cinema e serialità si è progressivamente assottigliato. Registi affermati, sceneggiatori di talento e interpreti di primo piano hanno trovato nelle serie uno spazio ideale per raccontare storie complesse e coinvolgenti.

Il risultato è una nuova età dell'oro della fiction italiana, capace di attirare l'attenzione non solo del pubblico nazionale, ma anche delle piattaforme globali. Tra i numerosi titoli arrivati sugli schermi nel corso dell'anno, uno in particolare sembra aver conquistato critica e spettatori:Portobelloerie diretta da Marco Bellocchio e interpretata da Fabrizio Gifuni nei panni di Enzo Tortora. La produzione rappresenta un momento storico per il settore audiovisivo italiano.della storia recente del Paese, ma anche perché segna l'esordio della prima produzione originale italiana di HBO Max.

La mini serie racconta con rigore e intensità la vicenda di Tortora, restituendo al pubblico il clima sociale, politico e mediatico di un'epoca che ha lasciato un segno profondo nella memoria collettiva. Il valore dell'opera è stato riconosciuto anche dagli addetti ai lavori. Ai Nastri d'Argento Grandi Serie 2026, infatti, Portobello è stata premiata come "Serie dell'Anno", confermando il suo ruolo centrale nel panorama televisivo contemporaneo. Oggi arriva un nuovo prestigioso riconoscimento per l'opera di Bellocchio: il New York Times ha inserito Portobello tra le 10 migliori serie TV del 2026.

Un traguardo immenso per la co-produzione Rai distribuita negli Stati Uniti da HBO Max, che proietta la qualità del racconto audiovisivo made in Italy sul tetto del mondo. A fare la differenza è stata la maestria con cui il regista piacentino ha saputo trasformare un dramma storico e nazionale in un racconto universale. Nella sua recensione per il quotidiano statunitense, il critico Mike Hale ha elogiato la profondità e la tragica attualità dell'opera, sottolineando la precisione chirurgica della narrazione: "Oggi infangare una reputazione con bugie e insinuazioni è fin troppo facile. Quattro decenni fa le cose erano meno immediate, e Bellocchio ha impiegato sei episodi e più di sei ore per ricostruire, in tutta la loro complessità e tragicità, i dettagli sbalorditivi del caso Tortora."