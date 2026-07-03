Daredevil: Born Again 3, dal set spuntano il nuovo costume di Matt Murdock e il ritorno di Elektra

Pubblicazione: 03 luglio alle 10:30

Matt Murdock sta per cambiare pelle ancora una volta nell'universo cinematografico Marvel e mentre le riprese della terza stagione di Daredevil: Rinascita proseguono a pieno ritmo, un video esclusivo dal set ha rivelato non solo un costume completamente nuovo per il Diavolo di Hell's Kitchen, ma anche il ritorno di uno dei personaggi più amati e complessi della serie: Elektra Natchios.

Il 2026 ha segnato una svolta radicale per Matt Murdock, con la decisione di rivelare pubblicamente la sua identità segreta per. Il Kingpin potrebbe essere stato temporaneamente neutralizzato, ma il prezzo pagato dall'avvocato vigilante è stato altissimo:. Un sacrificio che ha lasciato i fan con il fiato sospeso, chiedendosi quale sarebbe stato il destino del loro eroe preferito.

Le immagini diffuse su Instagram ed X offrono finalmente alcune risposte, aprendo però nuovi interrogativi. Il video mostra Charlie Cox in azione con un costume che rappresenta un netto cambio di direzione estetica: il nuovo design riporta Matt Murdock a una combinazione cromatica rosso e nero, abbandonando l'armatura completamente rossa vista nelle precedenti apparizioni MCU. La scelta stilistica sembra ispirarsi direttamente all'iconografia fumettistica degli anni Novanta, un periodo d'oro per il personaggio nelle pagine Marvel.

HD look at Charlie Cox as Daredevil and Elodie Yung as Elektra together on the set of ‘DAREDEVIL: BORN AGAIN’ Season 3.



(via: getty images) https://t.co/etSDT7p2Xo pic.twitter.com/E6Pt6IJz6K — Daredevil Shots (@_DaredevilShots) July 2, 2026

Ma è la presenza di Elodie Yung a catalizzare davvero l'attenzione, visto che l'attrice, che ha interpretato Elektra nella serie Netflix originale, è tornata sul set per riprendere il ruolo della letale assassina. Il video la mostra impegnata in quello che sembra essere uno scontro diretto con Daredevil, sollevando interrogativi fondamentali sulla natura del loro incontro. Perché due personaggi così profondamente legati si trovano a combattere l'uno contro l'altra? Si tratta di un malinteso, di una manipolazione esterna oppure c'è altro in serbo per i fan?

La relazione traè sempre stata una delle più stratificate e tormentate dell'universo Marvel. Amanti, alleati, nemici:, sempre oscillando tra passione e conflitto. Il loro rapporto rappresenta perfettamente la, diviso tra il desiderio di giustizia e la tentazione di metodi più estremi.

Ad ogni modo, la presenza di questo costume nella terza stagione suggerisce che Matt sia riuscito a uscire di prigione, anche se i tempi e le modalità restano avvolti nel mistero. Considerando quanto le riprese siano avanzate, gli esperti di produzione ipotizzano che queste scene appartengano agli episodi finali della stagione, configurandosi probabilmente come parte del climax narrativo.

Another video of Daredevil and Elektra from the set of ‘DAREDEVIL: BORN AGAIN’ Season 3 with a better look at the new suit.



(via: jpphotography09 | IG) https://t.co/etSDT7p2Xo pic.twitter.com/TnCbXea0Ph — Daredevil Shots (@_DaredevilShots) July 2, 2026

Il nuovo design dell'armatura non è solo una scelta estetica, ma rappresenta anche un'evoluzione simbolica del personaggio, viso che ogni costume indossato da Matt Murdock ha raccontato una fase diversa del suo percorso: dalla rudimentale maschera nera degli inizi, passando per l'iconica armatura rossa realizzata da Melvin Potter, fino a questo nuovo look che sembra voler fondere tradizione e innovazione.

Il ritorno al nero potrebbe quindi simboleggiare un periodo più oscuro, una fase in cui Matt deve confrontarsi con scelte moralmente ambigue o conseguenze particolarmente pesanti delle sue azioni passate. In attesa di saperne di più, la produzione di Daredevil: Rinascita ha dimostrato un impegno significativo nel mantenere la continuità narrativa con la serie Netflix, pur integrandola organicamente nell'universo cinematografico Marvel più ampio.

Il ritorno di personaggi chiave come Elektra conferma questa direzione, offrendo ai fan di lunga data la soddisfazione di vedere storie e relazioni svilupparsi oltre i confini della cancellazione che aveva colpito le serie Marvel-Netflix. L'armatura anni Novanta richiamata dal nuovo costume evoca un'era particolare per Daredevil nei fumetti, periodo caratterizzato da trame particolarmente cupe e violente, in linea con le tendenze editoriali di quegli anni.

Daredevil, fonte: Disney

Questa scelta stilistica potrebbe indicare che la terza stagione non risparmierà colpi, spingendosi in territori narrativi ancora più estremi rispetto alle precedenti stagioni. Charlie Cox ha dimostrato nel corso degli anni di possedere una comprensione profonda del personaggio, riuscendo a bilanciare la vulnerabilità umana di Matt con la determinazione feroce di Daredevil.

Le immagini dal set confermano che la terza stagione cambierà profondamente gli equilibri di Hell's Kitchen. Tra il ritorno di Elektra, un nuovo costume e le conseguenze della rivelazione dell'identità di Matt Murdock, il prossimo capitolo promette di alzare ulteriormente la posta in gioco. E non è tutto: secondo le indiscrezioni, la serie dovrebbe riportare in scena anche i Defenders, riunendo alcuni degli eroi street-level più amati dai fan. Se così fosse, la terza stagione potrebbe diventare il progetto più ambizioso dedicato a Daredevil dai tempi delle produzioni Marvel-Netflix.