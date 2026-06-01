I Defenders stanno per tornare? Le nuove foto di Daredevil: Rinascita 3 potrebbero aver svelato il piano Marvel

Pubblicazione: 01 giugno alle 14:37

Le strade di New York sono di nuovo teatro delle riprese di Daredevil: Rinascita 3, e dalle foto trapelate dal set emerge un quadro sempre più chiaro: questa terza stagione non racconterà solo la storia di Matt Murdock. Anzi, con il Diavolo di Hell's Kitchen dietro le sbarre, la serie potrebbe trasformarsi temporaneamente in qualcosa di diverso, forse più corale, forse più simile a quello che i fan avrebbero voluto vedere già anni fa. Una sorta di The Defenders 2 mascherato, con vecchie facce amate e nuovi volti destinati a lasciare il segno nel futuro dell'MCU.

Luke Cage, Danielle and uncle Danny Rand in ‘DAREDEVIL: BORN AGAIN’ Season 3!



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Le immagini diffuse dall'account X Daredevil Shots mostrano, alias Iron Fist, che passeggiano in un parco insieme. Non si tratta di una comparsa casuale: quella piccola è, figlia di. E per chi conosce i fumetti, Danielle diventa nientemeno che, eredità pesantissima che i Marvel Studios potrebbero decidere di esplorare in futuro.

Luke Cage indossa un completo elegante, segno che la sua vita ha preso una piega più stabile dopo il ritorno a casa visto nel finale della seconda stagione. Al suo fianco, Danny Rand sfoggia un look decisamente più casual, senza costume da Defender, almeno per ora. E qui sorge la domanda: lo rivedremo mai con indosso l'iconico costume di Iron Fist? Il futuro di Finn Jones nel franchise resta nebuloso, ma la sua presenza sul set è un segnale chiaro. Marvel non lo ha dimenticato, anche se il suo ruolo resta tutto da definire.

"C'è una storia che abbiamo elaborato su cosa Charles stesse facendo con persone come Luke e Bullseye, e siamo riusciti a intrecciare quella storia alla reunion tra Danielle, Luke e Jessica. È una breve scena, ma contiene in nuce i dettagli per lo sviluppo delle stagioni future. Jessica, Luke e la figlia Danielle avranno un ruolo fondamentale nella terza stagione, senza dubbio". - Dario Scardapane

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Ilera stato anticipato dallo showrunner, che in un'intervista aveva parlato della reunion tracome di un momento cruciale, portando con sé tante conseguenze narrative.

Con Matt Murdock fuori dai giochi, almeno nella prima parte della stagione, la domanda è inevitabile: chi proteggerà New York? La risposta sembra essere proprio loro, i Defenders. O meglio, quel che resta di quella squadra nata e cresciuta nell'era Netflix, mai davvero sbocciata come avrebbe potuto. Questa terza stagione potrebbe essere l'occasione per rimettere insieme i pezzi, per dare a quei personaggi lo spazio che meritavano e che il destino altalenante delle serie Netflix aveva negato.

E poi c'è Bullseye. Wilson Bethel, interprete di Benjamin "Dex" Poindexter, ha condiviso un breve video dal set che ha subito attirato le attenzioni dei fan. Nel filmato si intravede parte dell'armatura del personaggio, il guanto e, soprattutto, il simbolo del bersaglio. Quel dettaglio, per chi conosce i fumetti, ha un peso specifico enorme, visto che dopo anni di adattamenti più prudenti, Marvel sembra finalmente pronta a spingere Bullseye verso un'immagine più riconoscibile, più vicina alla sua versione cartacea. Un design più marcato, meno realistico e più dichiaratamente supereroistico rispetto alle precedenti apparizioni.

‘DAREDEVIL: BORN AGAIN’ Season 3 is currently filming E5.



Luke Cage, Danny Rand and Bullseye will be in this episode. pic.twitter.com/79eW4mKDkO — Daredevil Shots (@_DaredevilShots) May 28, 2026

Il nuovo costume sembra quindi voler parlare direttamente ai fan dei fumetti, cercando di trovare una forma visiva che renda giustizia al personaggio senza cancellare l'intensità disturbante costruita da Bethel nella terza stagione di Daredevil originale. Con Wilson Fisk ormai fuori dal ruolo di sindaco, la serie potrebbe lasciare in secondo piano la partita politica e puntare di più su una storia corale, capace di rimettere in movimento l'intero sottobosso eroico di New York. In questo scenario, il ritorno di Bullseye con un look più fedele ai fumetti non sarebbe solo una strizzata d'occhio ai fan, ma il segnale di una stagione più ambiziosa, pronta a recuperare l'eredità delle serie Netflix e a integrarla con maggiore decisione nel Marvel Cinematic Universe.

Le foto dal set suggeriscono di conseguenza che la serie voglia cambiare registro, senza avere la paura di allargare il campo d'azione e di mescolare le carte. Daredevil: Rinascita 3 potrebbe essere il punto di svolta, il momento in cui l'MCU smette di guardare forse con un po' troppo rispetto alla serie targata Netflix, raccontando un qualcosa di nuovo. Con Matt Murdock dietro le sbarre, i Defenders di nuovo in azione e una futura Captain America che muove i primi passi, le cose potrebbero farsi decisamente movimentate. E la curiosità non può che essere tanta, dopo il successo della seconda stagione.