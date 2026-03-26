Daredevil: Born Again, la seconda stagione è un successo (con un punteggio straordinario su Rotten Tomatoes)

Pubblicazione: 26 marzo alle 21:12

Il ritorno di Matt Murdock nell'universo cinematografico Marvel ha finalmente trovato la sua strada. Daredevil Born Again stagione 2 ha debuttato su Disney Plus con il primo episodio già disponibile in streaming, e la critica internazionale ha risposto con entusiasmo, assegnando alla serie un punteggio del 94% su Rotten Tomatoes. Si tratta del risultato migliore dal 2018, quando la terza stagione della serie originale Netflix raggiunse il 97%, segnando un'inversione di rotta netta rispetto alla prima stagione di Born Again.



I numeri raccontano una storia di redenzione produttiva. La prima stagione di Born Again si era fermata all'87% presso la critica e al 78% con il pubblico, un risultato che aveva generato perplessità tra i fan storici del Diavolo di Hell's Kitchen. Per comprendere la portata del cambiamento, basta confrontare i dati: la stagione 1 della serie originale Netflix aveva conquistato un impressionante 99% dalla critica, mentre anche la controversa seconda stagione aveva comunque ottenuto l'81%. Il punteggio attuale della stagione 2 di Born Again la posiziona al terzo posto nella storia complessiva del franchise televisivo, superando nettamente la performance del capitolo precedente.



Va specificato che il punteggio è ancora soggetto a variazioni, considerando che le recensioni continuano ad arrivare. Il dato del pubblico per la stagione 2 non è ancora stato reso pubblico dalla piattaforma di aggregazione, ma le prime reazioni sui social e nei forum specializzati suggeriscono un allineamento con il giudizio critico. Questo rappresenterebbe un cambio significativo rispetto alla prima stagione, dove si era creato un divario tra l'accoglienza professionale e quella degli spettatori.

Daredevil: Born Again - Disney+

La travagliata genesi di Born Again è ormai nota agli addetti ai lavori. La prima stagione è stata uno dei progetti più complicati per i Marvel Studios nell'intera Multiverse Saga, richiedendo un radicale cambio di direzione creativa dopo che la visione iniziale non aveva convinto il team produttivo. Il salvataggio operato sul materiale già girato aveva portato a una prima stagione percepita da molti come la fusione forzata di due progetti distinti, con evidenti discontinuità narrative e tonali.



La decisione di Marvel Studios di abbracciare pienamente l'eredità della serie Netflix rappresentò il primo passo nella direzione corretta. Tuttavia, integrare nuovo materiale con sequenze già realizzate prima della revisione creativa si è rivelato un esercizio di equilibrismo produttivo dalle difficoltà evidenti. Il risultato finale della prima stagione mostrava le cuciture di questo processo, con alcuni episodi che sembravano appartenere a universi narrativi differenti.



La seconda stagione ha beneficiato di un vantaggio fondamentale: la possibilità di ripartire da zero, senza dover gestire materiale pregresso o compromessi creativi. Lo showrunner Dario Scardapane ha avuto carta bianca per costruire una narrazione coerente dall'inizio alla fine, e i risultati si vedono nella maggiore consistenza di tono, ritmo e sviluppo dei personaggi che emergono dalle recensioni.

Daredevil: Born Again - Disney+

Il punteggio ottenuto su Rotten Tomatoes appare giustificato dalla ritrovata solidità delle fondamenta narrative. La serie sembra finalmente aver trovato la propria identità all'interno del Marvel Cinematic Universe, mantenendo la maturità tematica e la brutalità delle scene d'azione che avevano reso memorabile l'originale, pur integrandosi nel più ampio contesto del franchise cinematografico. Se questa traiettoria positiva dovesse confermarsi nei prossimi episodi, le implicazioni sarebbero significative non solo per il resto della stagione 2, ma anche per la terza stagione, già confermata da Disney Plus.



La resurrezione qualitativa di Daredevil Born Again dimostra che anche i progetti più travagliati possono trovare una seconda vita quando vengono affidati a una visione creativa chiara e coerente. Resta da vedere se il pubblico generale confermerà l'entusiasmo della critica e se la serie riuscirà a mantenere questo standard elevato fino al finale di stagione. Ma per ora, Hell's Kitchen può sorridere: il suo Diavolo è tornato più forte di prima.