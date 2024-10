Daredevil: Born Again ha una data di uscita, l'annuncio a sorpresa di Charlie Cox e Vincent D'Onofrio

Pubblicazione: 20 ottobre alle 09:11

È ufficale: Daredevil: Born Again arriverà su Disney+ il 4 marzo 2025.

L'annuncio del lancio della serie crime ambientata a Hell's Kitchen è stato fatto durante il New York Comic Con, dove(che interpreta Daredevil) e(nel ruolo del villain Kingpin) hanno fatto la loro comparsa a sorpresa durante il panel, in cui la produttrice dei Marvel Studios,, e(caporedattore della Marvel) hanno parlato della lunga storia della Marvel nel raccontare storie ambientate a New York. La discussione ha toccato, ovviamente, anche la produzioneche si è svolta proprio nella città.

"Quando finalmente abbiamo capito come fare questa serie è stato così emozionante," ha spiegato D'Onofrio commentando il rimaneggiamento che ha subito il progetto (ora diviso in due stagioni da 9 episodi ciascuna, le riprese della seconda inizieranno a breve), "abbiamo potuto interpretarla davvero nel modo in cui Charlie ed io abbiamo sempre voluto continuare. Molti di noi coinvolti nella prima versione desideravano davvero trovare un modo migliore, e alla fine ha funzionato". "Continuiamo con la cupezza della prima serie su Netflix. Sarà altrettanto cupa e intensa. Abbiamo lavorato sodo per farla in questo modo. Siamo entusiasti proprio per questo. Per quanto mi riguarda, la domanda più frequente che ricevo è: sarà cupa come la serie originale? E la risposta è un sì deciso. È oscura. È folle. Facciamo alcune cose che sono decisamente una novità per Disney+".

Durante il panel, inoltre, è stato confermato che nella serie vedremo Muse, che già si vedeva chiaramente seminare il caos in città nel teaser mostrato durante la D23.

Cox e D'Onofrio hanno anche mostrato una piccola preview della derie, nella quale compaiono anche parte del cast della serie andata in onda su Netflix e conclusasi nel 2018 e nuovi arrivi: Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Zabryna Guevara, Nikki James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, Ayelet Zurer e Jon Bernthal.

Parlando con Collider, Charlie Cox ha rivelato di essere riuscito a inserire una parolaccia (la cosiddetta "F-bomb") per la prima volta in assoluto nella serie:

Non è nel primo episodio, ma per me è stato scioccante. È quasi detto sottovoce, ma si sente. Ero tipo, 'Oh wow. Fantastico!' Bello sapere che possiamo farlo, per la seconda stagione.

Parolacce di questo tipo solitamente vengono evitate per serie tv che vogliono rivolgersi a un pubblico ampio, perché fanno scattare visti censura abbastanza rigidi negli Stati Uniti.

La prima stagione, composta da nove episodi, segue Matt Murdock che, assetato di giustizia, di giorno lavora come legale nel suo studio e di notte combatte il crimine grazie alle sue abilità potenziate. Nel frattempo, l’ex boss della malavita Wilson Fisk (D’Onofrio) persegue le sue ambizioni politiche in città. Quando le loro identità passate iniziano a riemergere, entrambi gli uomini si ritrovano inevitabilmente in rotta di collisione.