Daredevil: Rinascita sarà la serie più violenta della Marvel secondo il capo della divisione TV

Daredevil: Rinascita (questo il titolo italiano) arriverà su Disney+ il 4 marzo 2025 e promette di essere particolarmente violenta. Ad affermare che la serie non si tratterrà in tema di violenza e brutalità è Brad Winderbaum, capo della divisione TV, streaming e animazione dei Marvel Studios.

Daredevil: Born Again, Charlie Cox spiega perché Matt Murdock e Wilson Fisk non avranno molte scene insieme

Afferma Winderbaum:

Sono così entusiasta per questa serie. In realtà, non penso che il pubblico sia pronto. Scava davvero in profondità con questi personaggi. Ho amato la serie originale, e quel cast è incredibile. Ricordo di aver parlato con Kevin quando il cast della serie originale è stato scelto. Se avessimo realizzato un film su Daredevil, quello sarebbe stato il cast.