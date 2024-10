Daredevil: Born Again, Charlie Cox spiega perché Matt Murdock e Wilson Fisk non avranno molte scene insieme

Charlie Cox e Vincent D'Onofrio hanno ripreso i ruoli di Matt Murdock e Wilson Fisk nella nuova serie Daredevil: Born Again e il protagonista ha parlato delle scene di cui saranno protagonisti.

Con questi personaggi devi sempre provare la sensazione che, se si incrociassero, combatterebbero fino alla morte. Sarebbe immensamente esplosivo. Quindi devi, scrivendo uno show e delineandolo, limitare il tempo in cui possono essere insieme o bisogna dare loro un vero motivo per cui non saranno insieme.