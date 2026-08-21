Daredevil in Avengers: Secret Wars? Charlie Cox rompe il silenzio e questa volta chiede ai fan di credergli

Pubblicazione: 21 agosto alle 09:15

Le dichiarazioni degli attori Marvel vanno sempre prese con le pinze e lo sanno bene i fan che hanno visto Andrew Garfield negare per mesi la sua presenza in Spider-Man: No Way Home, salvo poi vederlo apparire gloriosamente sullo schermo. Ora tocca a Charlie Cox alimentare lo stesso tipo di scetticismo collettivo per Avengers: Secret Wars.

Durante il panel al MCM Comic Con di Birmingham, l'interprete diha affrontato la domanda che tutti i fan si stavano ponendo:? La risposta è stata un categorico “No, non ci sarò... no. Sì, mi dispiace. E adesso potete credermi.” Il fatto è cheha già dimostrato di saper mantenere un segreto, visto che quando gli veniva chiesto della sua presenza in, l'attore britannico aveva negato con la stessa fermezza, e quella volta diceva la verità.

Nel film diretto da Destin Daniel Cretton abbiamo visto Jon Bernthal tornare nei panni di Punisher, mentre Rosario Dawson aveva girato scene come Claire Temple che poi sono state eliminate nella sala di montaggio. Ma per quanto riguarda Cox, l'attore diceva effettivamente la verità dato che non è presente nel film. La situazione però è diversa per Secret Wars. Mentre Daredevil non compare nella lista ufficiale del cast di Avengers: Doomsday, il film in uscita il 18 dicembre di quest'anno, il roster di Secret Wars rimane avvolto nel mistero più totale.

Charlie affirme ne pas être dans #AvengersSecretWars et qu'on peut maintenant le croire pic.twitter.com/NcFF5Mkj0w — Charlie Cox France 🇫🇷 (@CharlieCoxFR) August 8, 2026

E quando si parla di un evento cinematografico che arriverà il 17 dicembre 2027 e che dovrebbe ridefinire l'intero Marvel Cinematic Universe, ogni dichiarazione va soppesata con attenzione. I Marvel Studios hanno dimostrato di essere maestri nell'arte del depistaggio. Chris Evans ne sa qualcosa: il suo ritorno come Steve Rogers in Avengers: Doomsday è stato tenuto segreto con misure di sicurezza degne di un'operazione militare.

Durante il, l'attore ha rivelato che il suo nome in codice sul set era Luke Cage. "All'interno della sceneggiatura, il mio personaggio veniva chiamato Luke Cage nel caso ci fossero fughe di notizie", ha spiegato. "Sui fogli di chiamata ero Luke Cage. Anche sul set, se dovevo spostarmi, dicevano 'Luke Cage is travelling'. Era una cosa blindatissima". Se laè disposta ad arrivare a questi livelli di segretezza per proteggere il ritorno di Captain America, i fan non possono davvero fidarsi delle dichiarazioni pubbliche degli attori.

Evans stesso ha confermato che tornerà anche in Secret Wars, ma si è rifiutato di dire quanto sarà presente nel film. Robert Downey Jr., ora nei panni del villain Doctor Doom (Dottor Destino), ha già visto Avengers: Doomsday e lo ha definito "assolutamente fantastico", ma senza rivelare nulla di concreto. Il cast confermato di Doomsday include nomi pesanti: oltre a Evans come Steve Rogers, ci saranno Anthony Mackie nel ruolo di Captain America, Chris Hemsworth come Thor e naturalmente Downey Jr. nei panni di Doctor Doom.

Avengers: Secret Wars, fonte: Marvel

Per quanto riguarda il cast di Avengers: Secret Wars, i rumor non mancano. Si parla del ritorno di Tobey Maguire come Spider-Man, del debutto del nuovo Black Panther interpretato da un attore che prenderà il mantello come figlio di T'Challa, e dell'arrivo di Ryan Gosling nei panni di Ghost Rider. Alcuni fan hanno persino ipotizzato che se un Daredevil dovesse apparire in Secret Wars, potrebbe non essere per forza quello di Cox: Jennifer Garner è già tornata come Elektra in Deadpool & Wolverine, perché Ben Affleck non potrebbe fare lo stesso con la sua versione dell'Uomo senza Paura?

La questione quindi rimane aperta. Cox è stato onesto riguardo Brand New Day, ma questo non significa che lo sarà anche stavolta. La Marvel ha dimostrato più volte di essere disposta a far mentire i propri attori per proteggere le sorprese più importanti. E se Secret Wars funzionerà davvero come un reboot dell'MCU, come suggeriscono i fumetti da cui è tratto, ogni regola potrebbe essere sovvertita.

Ricordiamo in tutto questo che Cox non rimarrà inattivo. Lo rivedremo sicuramente in Daredevil: Rinascita stagione 3, la cui premiere è fissata per marzo 2027, pochi mesi prima dell'uscita di Secret Wars. Al suo fianco tornerà anche Elodie Yung nei panni di Elektra, a conferma che l'universo street-level della Marvel continua a espandersi parallelamente alle grandi saghe cosmiche.