Daredevil: Born Again 3, le foto dal set potrebbero contenere un enorme spoiler sul destino di Matt Murdock

Pubblicazione: 25 luglio alle 10:00

Le riprese della terza stagione di Daredevil: Rinascita si sono concluse, e con esse sono emerse alcune immagini dal set che potrebbero contenere spoiler sostanziosi sul destino di Matt Murdock e dei personaggi che ruotano attorno al Diavolo di Hell's Kitchen. Foto condivise e successivamente rimosse dai social stanno facendo impazzire i fan, rivelando una combinazione di personaggi che in pochi si aspettavano di vedere insieme.

Il fitness coach del cast, attraverso il suo profilo Instagram, ha pubblicato alcuni scatti chenei panni di un, vestito con l'uniforme da carcerato. Accanto a lui compaiononei panni di, alias Bullseye, edche torna come Elektra, entrambi sfoggiando i loro nuovi costumi. La didascalia originale del post, prima della cancellazione, faceva riferimento a una delle "scene finali" girate per la terza stagione, lasciando intendere che tutti e tre gli attori siano coinvolti nella medesima sequenza.

La domanda che sorge spontanea è: cosa ci fanno Bullseye ed Elektra insieme, e quale ruolo giocano nella vicenda carceraria di Matt Murdock. L'ipotesi più accreditata tra i fan è quella di un'improbabile alleanza finalizzata a far evadere Daredevil dal carcere. Tuttavia, nulla esclude che l'incontro tra i tre personaggi avvenga dopo che Matt sia già tornato in libertà, magari per vie legali o attraverso altri sviluppi narrativi. Dex, nel corso della seconda stagione dello show originale su Netflix, aveva mostrato qualche barlume di redenzione, anche se contorto e ambiguo come ci si aspetta da un personaggio così complesso.

O treinador do elenco de "Demolidor: Renascido" postou essas fotos com Charlie Cox, Wilson Bethel e Elodie Yung para comemorar o fim das gravações da terceira temporada da série



Além disso, prometeu postar mais fotos com o elenco em breve



(Via: naqamwashington) pic.twitter.com/P6DXu9L7VU — 𝗗𝗘𝗠𝗢𝗟𝗜𝗗𝗢𝗥 𝗕𝗥𝗔𝗦𝗜𝗟 😈 (@DDBA_BRA) July 22, 2026

Ora, però, sappiamo che nella terza stagione di Rinascita lavorerà agli ordini di Mr. Charles, interpretato da Matthew Lillard, il che lo metterà inevitabilmente in rotta di collisione con Daredevil. Un'alleanza con Elektra sembrerebbe dunque strana, ma non impossibile: entrambi sono assassini letali con un passato travagliato, e nulla garantisce che questa collaborazione, ammesso che esista, non sfoci in un conflitto diretto tra i due. Le immagini trapelate includono anche alcuni regali di fine riprese destinati alla troupe, raffiguranti nuove grafiche promozionali che confermano ulteriormente l'evoluzione visiva dei personaggi.

, in particolare, appare con un costume rinnovato che mantiene gli elementi distintivi del personaggio ma con un design aggiornato rispetto alle precedenti incarnazioni. Recenti foto e video dal set hanno già svelato chee sebbene non si discosti radicalmente da quello visto nella seconda stagione,, con una predominanza ancora più marcata del colore rosso. Considerando cheha storicamente fatto affidamento su più uniformi, non è da escludere che assisteremo a ulteriori cambi di costume nel corso dei nuovi episodi.

La conferma del ritorno di Luke Cage interpretato da Mike Colter, Danny Rand con Finn Jones, Jessica Jones di Krysten Ritter e ora anche Elektra nella terza stagione dipinge un quadro sempre più chiaro: mentre Matt Murdock si trova dietro le sbarre, saranno questi eroi a proteggere le strade al suo posto. Charlie Cox stesso ha lasciato intendere in precedenti interviste che un altro personaggio, molto probabilmente Elektra, potrebbe effettivamente assumere il mantello di Daredevil per un periodo, una mossa narrativa che aggiungerebbe ulteriore complessità alla trama.

Thanks to Cory Candrilli on FB



“Thats a wrap on Season 3 of Daredevil what a hell of a ride.”



POSSIBLE LOOK?! 👀👀 #DaredevilBornAgain pic.twitter.com/0SAsTT9VQo — jdx 😈🎯 (@ItsPrimeDreams) July 23, 2026

Sul fronte dei villain, le foto dal set mostrano Wilson Fisk, il Kingpin, tornare in azione con rinnovata ferocia dopo il suo auto-esilio seguito agli eventi del finale della seconda stagione. Vincent D'Onofrio riprende il ruolo dell'ex sindaco di New York, ora più determinato che mai a schiacciare chiunque si frapponga tra lui e il controllo totale della città. La sinossi ufficiale della seconda stagione aveva anticipato una battaglia per l'anima di New York, con Fisk che dava la caccia al vigilante mascherato mentre Matt Murdock cercava di combattere dalle ombre per abbattere l'impero corrotto del Kingpin.

Ora, con la terza stagione, le premesse sembrano alzare ulteriormente la posta in gioco: sopravvivenza, resistenza e redenzione si intrecciano in un conflitto che vedrà alleanze inaspettate e tradimenti inevitabili. Le foto cancellate dal profilo del coach sollevano più domande di quante risposte offrano, ma proprio questa è la loro forza. In un panorama seriale dove ogni dettaglio viene scrutinato dai fan, queste immagini rappresentano pezzi di un puzzle più grande che solo la visione completa della stagione potrà svelare.

Resta da capire se Bullseye ed Elektra si uniranno davvero per salvare Matt, se finiranno per affrontarsi o se la verità sarà completamente diversa da quella immaginata dai fan. Ma un cosa appare sempre più evidente: Daredevil: Rinascita non sta raccontando soltanto una nuova fase della storia del Diavolo di Hell's Kitchen, ma sta anche gettando le basi del lato urbano del Marvel Cinematic Universe. Un tassello fondamentale in vista di Spider-Man: Brand New Day, che riporterà Peter Parker a confrontarsi con il crimine di strada e che, secondo molti fan, potrebbe sfruttare proprio il terreno preparato dalla serie per un nuovo incontro con Matt Murdock.