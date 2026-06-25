Daredevil: Rinascita 3, Elektra è tornata: le foto dal set svelano una sorpresa per i fan dei fumetti

Pubblicazione: 25 giugno alle 10:30

Il Marvel Cinematic Universe continua a tessere i fili della saga street-level che ha conquistato milioni di fan durante l'era Netflix, e ora arriva una conferma che farà battere il cuore ai nostalgici di Hell's Kitchen. Elodie Yung è stata avvistata sul set della terza stagione di Daredevil: Rinascita, immortalata in pieno costume da Elektra Natchios. Le foto e i video diffusi in queste ore non lasciano spazio a dubbi: la letale assassina è viva, ed è pronta a tornare nell'universo di Matt Murdock con un look completamente rinnovato.

Lesono ancora in corso, ma i paparazzi non perdonano, con le immagini catturate che mostranocon indosso una tuta che rappresenta un netto upgrade rispetto al costume visto l'ultima volta in The Defenders. Il design appare più fedele ai fumetti, con un rosso intenso che. Un costume, decisamente curato a livello estetico, che testimonia l'approccio sempre più ambizioso di Marvel Studios verso questi personaggi, ora pienamente integrati nel grande mosaico cinematografico della Casa delle Idee.

L'ultimo avvistamento di Elektra risale alla drammatica conclusione della prima stagione di The Defenders, quando lei e Matt Murdock rimasero intrappolati nel crollo del Midland Circle. Mentre sappiamo che Daredevil è sopravvissuto a quella tragedia, come mostrato nella terza stagione della sua serie solista, il destino di Elektra è rimasto avvolto nel mistero per anni. Nessun accenno, nessuna conferma, solo speculazioni dei fan che si interrogavano sulla possibilità di rivederla, ma adesso quel vuoto narrativo sta per essere colmato.

First look at Elodie Yung as Elektra on the set of ‘DAREDEVIL: BORN AGAIN’ Season 3.



SHE IS BACK. ELEKTRA IS BACKKKK 😭😭😭😭



(via: jpphotography09) pic.twitter.com/LRdjIqaL6w — Daredevil Shots (@_DaredevilShots) June 24, 2026

Marvel Studios non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sul ritorno del personaggio, ma gli indizi si erano moltiplicati nei mesi scorsi. Durante la primavera, Elodie Yung aveva pubblicato su Instagram alcuni aggiornamenti dai suoi allenamenti in palestra, scatenando l'entusiasmo della fanbase che aveva immediatamente collegato quei post a una possibile ripresa del ruolo. Intuizioni che si sono rivelate più che fondate, ora che le prove fotografiche confermano tutto.

Ilnon è l'unico elemento che rende la terza stagione diun evento imperdibile per gli appassionati della saga Netflix. La serie Disney Plus sta organizzando unao.nella seconda stagione, e tornerà anche nella terza. A lei si aggiungeranno, alias Iron Fist. Tutti e tre sono stati avvistati sul set durante la primavera, in quella che si prospetta come una delle operazioni nostalgia più ambiziose del MCU contemporaneo.

Durante un'intervista con Nexus Point News dello scorso aprile, lo showrunner Dario Scardapane aveva acceso le speranze senza sbilanciarsi troppo. Interrogato sulla possibile presenza di personaggi come Elektra o Colleen Wing, aveva risposto con una formula diplomatica ma rivelatrice:

"Quando siamo nella writers' room, andiamo a guardare alcune delle run fumettistiche più iconiche. Valutiamo cosa ha senso per la storia che stiamo portando avanti, e quando arriva il momento di introdurre un personaggio o aggiungere una storyline, abbiamo la nostra wish list. Tutti quelli che avete menzionato sono su quella lista. Il mondo che stiamo costruendo con questo show è molto Frank Miller-esco, per non trovare termine migliore. Chip Zdarsky e Brian Michael Bendis, quegli artisti e scrittori, hanno un tono molto particolare e un sweet spot preciso, e molti dei personaggi che avete menzionato funzionano in quel contesto." - Dario Scardapane

HD look at Elodie Yung as Elektra on the set of ‘DAREDEVIL: BORN AGAIN’ Season 3.



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L'influenza di Frank Miller sulla serie è evidente non solo nella costruzione drammaturgica, ma anche nelle scelte estetiche. Il nuovo costume di Elektra rappresenta il punto d'incontro tra il realismo dell'era Netflix e un look più vicino ai fumetti, confermando la volontà di Marvel Studios di preservare l'identità di questi personaggi pur inserendoli nel nuovo Marvel Cinematic Universe.

Nel frattempo, anche Wilson Fisk continua a essere al centro della storia, con le recenti foto dal set che hanno mostrato Vincent D'Onofrio con un look inedito, segno che l'arco narrativo di Kingpin è tutt'altro che concluso dopo gli eventi della seconda stagione. Le riprese della terza stagione proseguiranno ancora per diverse settimane e, considerando la quantità di foto trapelate dal set, non è escluso che emergano altre sorprese.

Una cosa però sembra ormai evidente: Daredevil: Rinascita sta diventando il punto d'incontro definitivo dello street-level del MCU, riportando in scena personaggi che i fan aspettavano di rivedere da anni. Con Matt Murdock, Kingpin, Elektra e il ritorno dei Defenders, la terza stagione si candida a essere il capitolo più ambizioso della serie e uno degli appuntamenti più importanti del futuro televisivo dei Marvel Studios.