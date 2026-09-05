Dave Bautista mostra la sua trasformazione fisica per God of War (ed è identico)

Pubblicazione: 05 settembre alle 17:30

Dave Bautista è tornato in palestra con una missione precisa: trasformare il suo corpo per incarnare Kratos, il leggendario guerriero spartano della serie God of War che Prime Video sta portando in vita. L'attore ha condiviso sui social un video che documenta i progressi della sua preparazione fisica, rivelando di essere alla terza settimana di allenamento intensivo con ancora due mesi davanti per raggiungere la forma necessaria.

"Terza settimana di allenamento con i pesi. Altri due mesi per arrivare dove devo essere. Come andare in bicicletta". -Dave Bautista su Instagram

Nel filmato pubblicato su Instagram, Bautista apparementre flette i muscoli in palestra, concludendo con un urlo primordiale che sembra

Questa dichiarazione ha dimostrato quella naturalezza che l'attore ha ritrovato nel tornare alla sua forma fisica più "estrema" che lo ha contraddistinto negli anni della sua carriera nel wrestling e dei suoi primi ruoli cinematografici.

La notizia del casting di Bautista nel ruolo di Kratos è arrivata il 20 agosto scorso, quando Amazon ha ufficializzato la sostituzione di Ryan Hurst, l'attore originariamente scelto per interpretare il protagonista della serie. Un cambio di rotta necessario dopo un incidente sul set che ha costretto Hurst a un lungo stop. Per Bautista, questo ritorno a un fisico da "powerhouse" rappresenta un cambiamento significativo rispetto alla direzione che aveva preso negli ultimi anni. L'ex campione WWE, diventato famoso nel cinema interpretando Drax il Distruttore nei film dei Guardiani della Galassia e dell'universo Marvel, aveva progressivamente ridotto la sua massa muscolare per esplorare ruoli più sfaccettati.

God of War: Ragnarock - Santa Monica Studios

Infatti nei suoi più recenti film, come, Bautista è apparso irispetto ai tempi della sua esplosione nel MCU. Questa scelta artistica nasceva, di non essere ingabbiato nel ruolo del "grosso picchiatore". Ma Kratos è un personaggio che, ed è proprio questa dualità che rende il casting di Bautista particolarmente intrigante.

Resta da vedere se la serie riuscirà a catturare l'epicità visiva e la profondità emotiva che hanno reso i videogiochi degli instant classic. Gli adattamenti di franchise videoludiche hanno una storia complicata a Hollywood, con più fallimenti che successi. Ma l'investimento massiccio di Prime Video, che ha ordinato due stagioni complete prima ancora di vedere il risultato finale, dimostra la fiducia nel progetto.

Mentre Bautista continua a pompare ferro e probabilmente a studiare il personaggio, i fan di God of War attendono con un misto di eccitazione e apprensione. L'allenamento fisico è solo una parte dell'equazione: servirà anche la capacità di trasmettere la vulnerabilità di un dio costretto a fare i conti con la propria umanità, il dolore di un padre che teme di rovinare suo figlio come il proprio padre rovinò lui. Se tutto dovesse andare perfettamente secondo i piani, God of War potrebbe davvero diventare il primo adattamento videoludico a entrare nel pantheon delle grandi serie fantasy.