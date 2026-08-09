God of War, Ryan Hurst mostra il suo Kratos dopo l'addio: la foto cancellata riapre il dibattito tra i fan

Pubblicazione: 09 agosto alle 10:00

Quando Ryan Hurst è stato annunciato come Kratos per la serie televisiva God of War di Prime Video, la reazione dei fan è stata cauta ma positiva. L'attore di Sons of Anarchy e Odissea aveva il carisma giusto, pensavano molti. Poi è arrivata la prima immagine ufficiale e il sentiment è cambiato drasticamente: quella foto è stata massacrata sui social, paragonata a un cosplay amatoriale piuttosto che a una produzione da decine di milioni di dollari. Hurst sembrava sperduto sotto strati di trucco, privo della presenza magnetica che caratterizza lo Spartano dei videogiochi.

La situazione è precipitata quando. Amazon ha colto la palla al balzo: nessun tempo di recupero concesso, ruolo riassegnato., stella di Guardiani della Galassia, è ora. Una mossa che secondo molti puzza di opportunismo: difficile per loro non pensare che l'infortunio sia stato il pretesto perfetto per rimediare a una scelta di casting che aveva già sollevato perplessità.

Ma Ryan Hurst non è tipo da sparire in silenzio. Prima di lasciare il progetto, l'attore ha condiviso su Instagram una nuova immagine di se stesso nei panni di Kratos, cancellandola poco dopo averla pubblicata. Una mossa che ha dell'amaro: un ultimo saluto al personaggio che non interpreterà mai, o forse un messaggio nemmeno troppo velato verso chi lo ha scaricato. La foto in questione mostra una versione molto diversa del personaggio rispetto a quella ufficiale. Il trucco appare meno estremo: la pelle di Hurst non è di un bianco cadaverico, quel pallore irreale che nei videogiochi rappresenta le ceneri della famiglia uccisa di Kratos.

Ryan Hurst shared a new picture of himself as Kratos. 🪓



He’s no longer playing Kratos in Amazon Prime Video’s ‘God of War’ series after being recast following his on-set injury. pic.twitter.com/VMx086QYOO — GameVerse (@TheGameVerse) August 8, 2026

Qui il personaggio ha un aspetto più naturale, terroso, quasi più umano. E soprattutto, Hurst appare significativamente più massiccio e muscoloso rispetto alla prima immagine rilasciata da Amazon. Questo solleva una domanda legittima: Amazon ha semplicemente sbagliato tutto con quella prima foto ufficiale? Forse era uno scatto rubato durante una pausa, o un test preliminare mai pensato per la pubblicazione. Oppure Hurst si stava ancora preparando fisicamente e la produzione ha bruciato le tappe comunicative. In ogni caso, la differenza tra le due immagini è stridente e alimenta il sospetto che la campagna promozionale della serie sia stata gestita con i piedi.

Foto di Ryan Hurst e Kratos di God of War, fonte: Sony Pictures Television

Resta il fatto che non sapremo mai cosa avrebbe potuto farenei panni dell'iconico Spartano. L'attore non ha ancora commentato pubblicamente né l'infortunio né la decisione di Sony ed Amazon di. Un silenzio che parla volumi, in un'industria dove le pubbliche relazioni sono tutto. La serie, prodotta da Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios in collaborazione con PlayStation Productions, ha ricevutoe seguirà le vicende di Kratos e suo figlio Atreus mentre intraprendono un viaggio per spargere le ceneri di Faye, moglie e madre. Ronald D. Moore, veterano di Battlestar Galactica e Outlander, è alla guida come showrunner.

Aggiungiamo che anche Callum Vinson, che interpreta Atreus nella prima stagione, sarà sostituito per la seconda. Il cast della serie include comunque nomi di peso: Ed Skrein è Baldur, Mandy Patinkin è Odin, Ólafur Darri Ólafsson interpreta Thor. Sono attori capaci, ma la sensazione è che la produzione stia navigando a vista, reagendo ai problemi piuttosto che prevenirli. L'adattamento televisivo di videogiochi ha una storia travagliata. Per ogni successo come The Last of Us di HBO, ci sono decine di fallimenti. God of War parte con aspettative altissime: il franchise di successo di Santa Monica Studio, che ha mescolato mitologia nordica, dramma familiare e combattimenti viscerali in un'esperienza indimenticabile.

La domanda ora è se Amazon riuscirà a raddrizzare la nave prima che sia troppo tardi. Dave Bautista potrebbe essere la scelta giusta: ha già dimostrato di saper bilanciare fisicità brutale e profondità emotiva come Drax. La serie è attesa per il 2027 su Prime Video. Ryan Hurst, intanto, ha archiviato il suo Kratos in una foto fantasma su Instagram, destinata a diventare uno di quei "e se" che alimenteranno discussioni per anni. Forse era davvero la scelta sbagliata, o forse non gli è stata data una vera opportunità. La verità, come spesso accade a Hollywood, probabilmente sta nel mezzo.