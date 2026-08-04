God of War ha trovato il suo Kratos? Dave Bautista è la scelta che i fan stavano aspettando

Pubblicazione: 04 agosto alle 08:15

La produzione della serie Amazon MGM Studios dedicata a God of War, uno dei franchise videoludici più amati degli ultimi vent'anni, sta vivendo un momento di profonda trasformazione. Dave Bautista è in trattative avanzate per interpretare Kratos, il leggendario Fantasma di Sparta, sostituendo Ryan Hurst che aveva originariamente ottenuto il ruolo. Un cambio di rotta significativo, dettato non da scelte creative ma da un incidente occorso sul set che ha stravolto i piani di una delle produzioni più attese del panorama seriale.

La vicenda, quattro mesi dopo l'avvio delle riprese a Vancouver., attore apprezzato per le sue interpretazioni in Sons of Anarchy e più recentemente ne, si è infortunato gravemente durante l'esecuzione di una scena d'azione. La diagnosi è stata severa:, un tipo di lesione che richiede intervento chirurgico e un lungo periodo di riabilitazione. Per una produzione chee che puntava a girare due stagioni back-to-back, la notizia ha rappresentato un colpo durissimo.

La produzione si è fermata immediatamente. Non si tratta di una pausa programmata, ma di uno stop forzato per valutare le opzioni disponibili. Dopo circa due settimane di consultazioni tra Sony Pictures Television, Amazon MGM Studios e PlayStation Productions, è arrivata la decisione: ricasting completo del protagonista. Una scelta drastica ma inevitabile, considerando che God of War è costruito interamente attorno alla figura di Kratos e che attendere la completa guarigione di Hurst avrebbe comportato ritardi insostenibili per una produzione di questa portata.

Amazon MGM Studios and Sony Pictures Television are getting a big-name replacement for the lead of their high-profile ‘God Of War’ drama series.



Dave Bautista is in negotiations to play Kratos in the adaptation of the popular PlayStation video game.



The role is being recast… pic.twitter.com/bBZ7eGbvl7 — Deadline (@DEADLINE) August 3, 2026

Ed è qui che entra in scena Dave Bautista. L'ex campione di wrestling professionista, diventato negli anni un volto riconoscibile del cinema mainstream grazie a Guardiani della Galassia e Dune, porta con sé un bagaglio di esperienza che lo rende il candidato ideale per un ruolo tanto esigente dal punto di vista fisico. La sua carriera nella WWE gli ha insegnato a gestire coreografie complesse, a recitare attraverso il corpo, a sostenere ritmi di lavoro massacranti. Elementi che, in un contesto come quello di God of War, dove le scene di combattimento e le sequenze d'azione sono centrali, assumono un valore inestimabile.

Non è un caso che la produzione abbia scelto proprio lui in questo momento particolare.arriva sul set reduce dalle riprese del, un progetto che gli ha richiesto di tornare a una condizione fisica imponente, simile a quella che il personaggio di Kratos richiede. Questo significa che l'attore può inserirsi nel progetto con, riducendo al minimo i tempi di allenamento preliminare. Un dettaglio tutt'altro che secondario, visto che le riprese dovrebbero ripartire a metà ottobre, con

La serie God of War, guidata dallo showrunner Ronald D. Moore, già dietro a successi come Battlestar Galactica e Outlander, aveva iniziato a girare a febbraio con un ordine ambizioso: due stagioni da produrre consecutivamente. La storia segue Kratos e suo figlio Atreus in un viaggio per spargere le ceneri di Faye, moglie e madre. Un'odissea attraverso i regni della mitologia norrena che esplora il rapporto padre-figlio, con Kratos che cerca di insegnare ad Atreus a essere un dio migliore, mentre il ragazzo tenta di rendere il padre più umano.

Kratos ed Atreus della serie tv di God of War, fonte: Sony Pictures Television

Il cast è di quelli importanti: Mandy Patinkin nei panni di Odino, Ed Skrein come Baldur, Ólafur Darri Ólafsson nel ruolo di Thor, Teresa Palmer come Sif. Nomi che hanno acceso l'entusiasmo dei fan, ma che hanno anche sollevato discussioni accese, specialmente dopo la diffusione delle prime immagini dal set a febbraio. L'interpretazione visiva dei personaggi, infatti, ha diviso la community, con dibattiti intensi sulla fedeltà al materiale originale. L'eventuale arrivo di Bautista potrebbe rappresentare un cambio di direzione nell'approccio al personaggio di Kratos.

L'attore porta con sé una presenza scenica differente rispetto a Hurst, una fisicità più marcatamente eroica che alcuni fan hanno già iniziato ad associare all'immagine del Kratos videoludico. Tuttavia, non mancano alcune perplessità nella gioia generale. Nei commenti online c'è chi esprime dubbi sulla sua versatilità attoriale, considerandolo limitato a un certo tipo di ruoli. Altri invece difendono la scelta, sottolineando la fiducia che bisognerebbe riporre in Ronald D. Moore, un creatore con un curriculum che parla da sé. Per Bautista si tratterebbe solo del secondo ruolo da protagonista in una serie televisiva, dopo la seconda stagione di See su Apple TV. Un ritorno al piccolo schermo che lo riporta anche a collaborare con Amazon MGM Studios, con cui ha già lavorato in The Wrecking Crew al fianco di Jason Momoa e nel prossimo Road House 2.

Il suo calendario è fitto: oltre a Highlander, ha in uscita Alpha Gang, che debutterà al Toronto International Film Festival, e il film d'animazione Ally. God of War rappresenta una delle scommesse più significative nel panorama delle trasposizioni videoludiche. Dopo anni di tentativi falliti o mediocri, l'industria dell'intrattenimento sta finalmente capendo come trattare questi universi narrativi con il rispetto e le risorse che meritano. L'alleanza tra Sony Pictures Television, Amazon MGM Studios e PlayStation Productions è il segnale di un impegno concreto, di una volontà di creare qualcosa che possa stare in piedi sia come prodotto autonomo sia come espansione del franchise originale.

Resta ora da vedere se Dave Bautista riuscirà a incarnare davvero lo spirito di Kratos, quel mix di ferocia, dolore, redenzione che ha reso il personaggio iconico dopo l'addio di Ryan Hurst. Le riprese ripartiranno tra poche settimane, e il mondo dei fan osserverà con attenzione ogni movimento, ogni dichiarazione, ogni frammento di informazione che emergerà dal set. Perché God of War non è solo una serie tv: è il simbolo di una generazione di videogiocatori che ora pretende di vedere le proprie storie trattate con la dignità che meritano.