God of War: rilasciata la prima immagine ufficiale della serie tv (e fa discutere)

Pubblicazione: 27 febbraio alle 18:14

Pochi scatti, ma abbastanza per accendere il dibattito. Amazon ha diffuso la prima immagine ufficiale della serie live-action di God of War e il web si è immediatamente diviso. Nello scatto vediamo Kratos e Atreus fianco a fianco, pronti a iniziare il loro viaggio verso “la vetta più alta”. È il primo vero assaggio concreto di un progetto molto atteso, ora ufficialmente in produzione. E tra casting sorprendenti e scelte narrative fedeli ai videogiochi più recenti, la discussione è già esplosa tra i fan.

L’immagine diffusa da Amazon Prime Video mostra Ryan Hurst nei panni di Kratos e il giovane Callum Vinson in quelli di Atreus. Lo slogan che accompagna lo scatto è chiaro: “Il loro viaggio verso la vetta più alta inizia”. È un riferimento diretto alla missione che muove la trama del videogioco del 2018: spargere le ceneri di Faye, moglie di Kratos e madre di Atreus, dalla cima più alta dei Nove Regni.

La serie riprenderà infatti la storia raccontata negli ultimi due capitoli del franchise, sviluppati da Sony Santa Monica Studio: God of War e God of War Ragnarök. Al centro troviamo il rapporto complesso tra padre e figlio. Kratos, ex dio della guerra segnato dal passato, deve crescere un figlio di dieci anni in un mondo dominato dalle divinità norrene. Atreus, cresciuto isolato in una capanna nel bosco e allevato quasi esclusivamente dalla madre Faye, è un arciere talentuoso, curioso del mondo esterno e desideroso dell’approvazione di un padre freddo e distante.

Father and Son. Behold your first look at Kratos and Atreus in the God of War series now in production for @primevideo. Their journey to the highest peak begins. pic.twitter.com/iDzyuSpl5A — God of War (@godofwaronprime) February 27, 2026

La descrizione ufficiale del personaggio sottolinea proprio questo conflitto: dopo la morte della madre, Atreus si ritrova con un padre che conosce appena, e che a sua volta sa pochissimo di lui. Il viaggio diventa così non solo un’avventura epica contro gli dèi del pantheon norreno, ma anche un percorso di crescita reciproca. Secondo la sinossi, Kratos cerca di insegnare al figlio a essere “un dio migliore”, mentre Atreus prova a insegnare al padre come essere “un uomo migliore”.

Una delle prime discussioni online riguarda proprio: molti fan hanno notato che nella serierispetto alla versione vista nei videogiochi. Una scelta coerente con l’età narrativa del personaggio (dieci anni), ma che ha comunque alimentato il confronto tra fedeltà visiva e reinterpretazione televisiva.

Il casting è uno degli elementi più ricchi del progetto. Ryan Hurst, che aveva già interpretato Thor in God of War Ragnarök, passa ora al ruolo di Kratos. Nel pantheon norreno della serie troveremo Max Parker come Heimdall, Ólafur Darri Ólafsson nel ruolo di Thor e Mandy Patinkin nei panni di Odino. Alastair Duncan tornerà come Mimir, mentre Danny Woodburn e Jeff Gulka interpreteranno i fratelli Brok e Sindri. Ed Skrein vestirà i panni di Baldur.

Dal punto di vista produttivo, la serie ha ricevuto direttamente un ordine di due stagioni, segnale della forte fiducia nel progetto. Alla guida troviamo Ronald D. Moore come sceneggiatore, produttore esecutivo e showrunner sotto la sua Tall Ship Productions. I primi due episodi saranno diretti da Frederick E.O. Toye. Tra i produttori esecutivi figurano anche Cory Barlog, Naren Shankar, Matthew Graham, Asad Qizilbash, Jeff Ketcham, Hermen Hulst, Roy Lee e Brad Van Arragon, con Joe Menosky, Marc Bernardin, Tania Lotia e Ben McGinnis come co-executive producer. La serie è co-prodotta da Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios, in associazione con PlayStation Productions e Tall Ship Productions.

In conclusione, la prima immagine non mostra battaglie né effetti speciali, ma una relazione: un padre e un figlio all’inizio di un cammino. Ed è proprio questa scelta a spiegare perché lo scatto, pur semplice, stia facendo tanto discutere.