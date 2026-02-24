The Bluff: Prime Video svela le immagini esclusive del revenge thriller dei fratelli Russo con Karl Urban

Pubblicazione: 24 febbraio alle 17:10

I fratelli Joe e Anthony Russo sono conosciuti principalmente per aver plasmato alcune delle pagine più memorabili del Marvel Cinematic Universe, ma negli ultimi anni la loro produzione AGBO ha virato decisamente verso territori diversi. Dopo Electric State, The Gray Man e la serie Citadel, ora arrivano a proporre qualcosa di inaspettato: un revenge thriller ambientato nel mondo dei pirati dei Caraibi, dove Priyanka Chopra Jonas e Karl Urban si fronteggiano in uno scontro che promette sangue, spade e redenzione.



The Bluff, diretto da Frank E. Flowers e in arrivo su Prime Video domani, 25 febbraio, racconta la storia di Ercell "Bloody Mary" Bodden, una pirata che credeva di essersi lasciata alle spalle una vita di violenza. Ritiratasi nelle Isole Cayman insieme al marito T.H., interpretato da Ismael Cruz Cordova, al figlio Isaac e alla cognata Elizabeth, Ercell ha costruito una parvenza di normalità, un'esistenza lontana dalle razzie e dagli omicidi che hanno macchiato il suo passato. Ma quando il suo ex capitano Connor, incarnato da Karl Urban, riappare con sete di vendetta, quel fragile equilibrio si frantuma in un attimo.

La trama segue la classica struttura del revenge movie, ma con una protagonista femminile che deve riscoprire la guerriera che era per proteggere chi ama. Ercell si ritrova costretta a impugnare nuovamente la spada, a tendere trappole letali e a combattere contro l'equipaggio spietato di Connor. È una lotta per la sopravvivenza che diventa anche un viaggio personale: non si tratta solo di difendere la famiglia, ma di riappropriarsi della propria identità, di accettare il demone interiore senza lasciare che consumi tutto ciò che di buono è stato costruito.



Collider ha condiviso in esclusiva un'anteprima del film che offre uno sguardo sul tono dell'opera. La scena si svolge su un molo, dove il Capitano Connor di Urban dialoga con un uomo mentre, sullo sfondo, l'iconica presenza di Temuera Morrison guida il suo equipaggio verso la riva. L'atmosfera è tesa, quasi sospesa: uno standoff classico che prepara il terreno per l'esplosione di violenza che inevitabilmente seguirà. È il tipo di sequenza che definisce il ritmo di un action movie, quella calma apparente prima della tempesta.



Vedere Priyanka Chopra Jonas e Karl Urban in questo contesto è una delle attrattive principali del progetto. Chopra Jonas ha dimostrato nel corso della sua carriera di sapersi muovere con disinvoltura tra Bollywood e Hollywood, ma un ruolo così fisicamente impegnativo e moralmente complesso come quello di Bloody Mary rappresenta un territorio nuovo. Dall'altra parte, Urban è ormai un veterano dell'action: da Leonard "Bones" McCoy nella trilogia di Star Trek di JJ Abrams fino a Billy Butcher in The Boys, ha sempre saputo calibrare perfettamente l'energia che ogni progetto richiedeva, mescolando ironia, intensità e una presenza scenica magnetica.



La scelta di affidare la regia a Frank E. Flowers, sceneggiatore e regista giamaicano noto per Haven, suggerisce un tentativo di portare autenticità culturale e visiva a un genere spesso stereotipato. I Caraibi non sono solo uno sfondo pittoresco, ma un ecosistema sociale e storico complesso, segnato da colonialismo, schiavitù e una cultura pirata che era, in fondo, una forma di resistenza e sopravvivenza ai margini del mondo conosciuto.



The Bluff si inserisce in una strategia più ampia dei Russo, che hanno scelto di utilizzare la loro influenza per produrre contenuti originali e ambiziosi, lontani dai franchise consolidati. Non si tratta semplicemente di replicare formule collaudate, ma di esplorare generi diversi con un occhio attento alla qualità produttiva e alla scelta del cast. Priyanka Chopra Jonas non è solo protagonista, ma anche produttrice del film, segno di un coinvolgimento profondo nel progetto e di una volontà di controllo creativo che raramente le attrici riescono a ottenere.



Il cast include anche nomi come Safia Oakley-Green nel ruolo della cognata Elizabeth e, come già accennato, Temuera Morrison, la cui sola presenza evoca immediatamente autorevolezza e carisma. Morrison, noto per aver interpretato Jango Fett in Star Wars e per essere la voce dei cloni, porta con sé un bagaglio di credibilità action che arricchisce ulteriormente il film.



Con una durata di 101 minuti e un rating R, The Bluff si propone come un'esperienza concentrata e senza compromessi, dove la violenza non è edulcorata e i personaggi sono costretti a fare scelte difficili. La sceneggiatura, firmata dallo stesso Flowers insieme a Joe Ballarini, punta a bilanciare momenti di pura azione coreografata con una dimensione emotiva che renda Ercell un personaggio tridimensionale, non solo un'icona action.



L'uscita su Prime Video il 25 febbraio posiziona il film in un periodo strategico, lontano dalle grandi uscite estive ma abbastanza vicino da cavalcare l'attenzione mediatica di inizio anno. La piattaforma di streaming ha dimostrato negli ultimi anni di saper valorizzare contenuti originali e di genere, offrendo una vetrina globale che il cinema tradizionale fatica ormai a garantire.



Per gli appassionati del cinema d'azione e per chi cerca storie di redenzione violenta e viscerale, The Bluff rappresenta una proposta interessante: un mix di talento consolidato, ambizione produttiva e un'ambientazione che permette di giocare con archetipi narrativi forti. Resta da vedere se il film saprà mantenere le promesse implicite nel suo titolo e nel suo cast, ma le premesse ci sono tutte per uno dei debutti action più intriganti di questo 2026.