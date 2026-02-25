God of War: trovato l'attore che intrepreterà Baldur (ed è perfetto)

Pubblicazione: 25 febbraio alle 09:25

La macchina produttiva di Amazon Prime Video continua a macinare casting eccellenti per quella che si preannuncia come una delle serie più attese dai fan dei videogiochi: l'adattamento live-action di God of War ha appena trovato il suo Baldur. Ed Skrein, volto noto per aver interpretato il villain Francis/Ajax nel primo Deadpool e per ruoli in Game of Thrones e Rebel Moon di Zack Snyder, vestirà i panni del figlio più giovane e pericoloso di Odin.



La notizia arriva mentre la produzione è già in fase di pre-produzione a Vancouver, con un cast che si arricchisce progressivamente di nomi di peso. Skrein si unisce infatti a Ryan Hurst nei panni di Kratos, il protagonista tormentato e implacabile che ha definito la saga videoludica, e al giovane Callum Vinson che interpreterà Atreus, suo figlio. Ma non finisce qui: il pantheon nordico della serie vanta anche Mandy Patinkin come Odin, Ólafur Darri Ólafsson nei panni di Thor, Max Parker come Heimdall, oltre ad Alastair Duncan come Mimir e Danny Woodburn e Jeff Gulka nei ruoli dei fratelli fabbri Brok e Sindri.

Ed Skrein in Deadpool, fonte: 20th Century Fox





Il personaggio, secondo la descrizione ufficiale diffusa dalla produzione, è un concentrato di carisma letale e imprevedibilità. Baldur non è semplicemente il figlio minore di Odin, ma è la sua arma più affilata e devastante. Vive secondo le proprie regole, dotato di una lingua tagliente quanto i suoi pugni, e il suo stile di combattimento privilegia la brutalità fisica, il corpo a corpo senza esclusione di colpi. Ma c'è qualcosa di profondamente tragico in questo guerriero: da ragazzo è stato colpito da una maledizione che gli ha negato la capacità di provare piacere e sensazioni fisiche.



La serie, che ha già ricevuto un ordine per due stagioni, riprenderà la narrazione dei due capitoli più recenti della saga videoludica, quelli ambientati nella mitologia norrena. La storia segue Kratos e il suo figlio decenne Atreus in un viaggio per spargere le ceneri di Faye, moglie e madre, secondo le sue ultime volontà. Ma dietro questo gesto si nasconde un percorso ben più complesso, fatto di scontri con divinità, rivelazioni sul passato e sul destino, e soprattutto una relazione padre-figlio che è il vero cuore pulsante della narrazione.



Mentre la produzione avanza a Vancouver, i fan di God of War possono iniziare a immaginare come il Midgard videoludico prenderà forma sullo schermo, come le battaglie contro troll e divinità nordiche verranno rese in carne e ossa, e soprattutto come il rapporto tra Kratos e Atreus, già così potente nel gioco, verrà amplificato dalla recitazione dal vivo. Con un cast di questo calibro e una produzione che non lesina risorse, God of War potrebbe ridefinire cosa significa adattare un videogioco per la televisione, trasformando l'iconico Dio della Guerra in un fenomeno culturale che travalica il gaming per entrare nel pantheon delle grandi serie contemporanee.