God Of War: chi è Ronald D. Moore, il nuovo showrunner della serie Amazon

Dopo mesi e mesi di sviluppo, qualche giorno fa è giunta la notizia che la serie di God of War in sviluppo per Prime Video aveva ricevuto una dura battuta d'arresto visto che Sony Pictures TV e Amazon MGM Studios aveva deciso di ripartire da zero.

Il primo aggiornamento consistente è già arrivato nelle ultime ore, con la definizione del nuovo creatore della serie. Si tratta di Ronald B. Moore, tornato a lavorare Sony Pictures TV nel ruolo di showrunner, produttore esecutivo e sceneggiatore.

La carriera di Ronald D. Moore

God of War rappresenta il primo grande progetto per Moore da quando è tornato alla Sony TV nel giugno scorso con un nuovo accordo di prelazione pluriennale. Aveva lasciato lo studio nel 2020 dopo un periodo di 10 anni durante il quale aveva prodotto due serie di grande successo Outlander per Starz e For All Mankind per Apple TV+. Quattro anni dopo, le serie sono ancora in corso e entrambe sono diventate franchise, generando spin-off di prossima uscita, ovvero Blood of My Blood e Star City.

Fonte / Deadline

Fra gli altri titoli a cui ha lavorato in qualità di produttore e sceneggiatore citiamo Star Trek: The Next Generation, Battlestar Galactica ed Electric Dreams.